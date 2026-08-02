https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/tip-milletvekili-sera-kadigil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107725825.html
TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı
TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
TİP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T21:08+0300
2026-08-02T21:08+0300
2026-08-02T21:26+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
ankara
i̇zmir
türkiye i̇şçi partisi (ti̇p)
cumhuriyet başsavcılığı
saliha sera kadıgil sütlü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen miting sırasında Kadıgil'in yaptığı konuşmada yer alan bazı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, soruşturmanın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tbmm-genel-kurulunda-tip-milletvekili-kadigile-ceza-1091565893.html
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türkiye, ankara, i̇zmir, türkiye i̇şçi partisi (ti̇p), cumhuriyet başsavcılığı, saliha sera kadıgil sütlü
türkiye, ankara, i̇zmir, türkiye i̇şçi partisi (ti̇p), cumhuriyet başsavcılığı, saliha sera kadıgil sütlü
TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı
21:08 02.08.2026 (güncellendi: 21:26 02.08.2026)
TİP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen miting sırasında Kadıgil'in yaptığı konuşmada yer alan bazı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, soruşturmanın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.