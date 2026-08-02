Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/tip-milletvekili-sera-kadigil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107725825.html
TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı
TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
TİP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T21:08+0300
2026-08-02T21:26+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
ankara
i̇zmir
türkiye i̇şçi partisi (ti̇p)
cumhuriyet başsavcılığı
saliha sera kadıgil sütlü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103766/32/1037663263_0:238:2549:1672_1920x0_80_0_0_acb3903696c9559930e3ed1348b842b1.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen miting sırasında Kadıgil'in yaptığı konuşmada yer alan bazı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, soruşturmanın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tbmm-genel-kurulunda-tip-milletvekili-kadigile-ceza-1091565893.html
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103766/32/1037663263_3:0:2547:1908_1920x0_80_0_0_f422970f8c94c4bfeb3ac8cc0f18df1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, i̇zmir, türkiye i̇şçi partisi (ti̇p), cumhuriyet başsavcılığı, saliha sera kadıgil sütlü
türkiye, ankara, i̇zmir, türkiye i̇şçi partisi (ti̇p), cumhuriyet başsavcılığı, saliha sera kadıgil sütlü

TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı

21:08 02.08.2026 (güncellendi: 21:26 02.08.2026)
© AA / Erçin TopSera Kadıgil
Sera Kadıgil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA / Erçin Top
Abone ol
TİP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen miting sırasında Kadıgil'in yaptığı konuşmada yer alan bazı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, soruşturmanın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
POLİTİKA
TBMM Genel Kurulu'nda TİP milletvekili Kadıgil'e ceza
16 Aralık 2024, 01:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала