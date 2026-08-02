https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/tip-milletvekili-sera-kadigil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107725825.html

TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı

TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

TİP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T21:08+0300

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poli̇ti̇ka

türkiye

ankara

i̇zmir

türkiye i̇şçi partisi (ti̇p)

cumhuriyet başsavcılığı

saliha sera kadıgil sütlü

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen miting sırasında Kadıgil'in yaptığı konuşmada yer alan bazı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, soruşturmanın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tbmm-genel-kurulunda-tip-milletvekili-kadigile-ceza-1091565893.html

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türkiye, ankara, i̇zmir, türkiye i̇şçi partisi (ti̇p), cumhuriyet başsavcılığı, saliha sera kadıgil sütlü