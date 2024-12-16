https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tbmm-genel-kurulunda-tip-milletvekili-kadigile-ceza-1091565893.html
TBMM Genel Kurulu'nda TİP milletvekili Kadıgil'e ceza
TBMM Genel Kurulu'nda TİP milletvekili Kadıgil'e ceza
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ile ilgili sunumlarda Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T01:46+0300
2024-12-16T01:46+0300
2024-12-16T01:48+0300
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türkiye işçi partisi (tip)
ceza
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TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez son 22 yılda AK Parti hükümetleri olarak her alanda yapısal reformlara ve dev projelere imza attıklarını ifade etti.Düşünülmesinden dahi korkulan konularda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Söylemez açıklamasında şunları dile getirdi:TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'den Söylemez'in konuşmasına tepki geldi. Kadıgil'in, Söylemez'e yönelik sözleri nedeniyle AK Parti milletvekilleri tepkilerini dile getirdi.TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bakanların sunumunun ardından birleşime verdiği arada grup başkanvekilleriyle görüştü.Aranın ardından Karaca, Kadıgil'e, bir önceki oturumdaki sözlerinin sükûneti ve çalışma düzenini bozucu nitelikte olduğu için İçtüzük'e göre uyarma cezası verdi.
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sera kadıgil, tbmm, tbmm genel kurulu, türkiye işçi partisi (tip), ceza
sera kadıgil, tbmm, tbmm genel kurulu, türkiye işçi partisi (tip), ceza
TBMM Genel Kurulu'nda TİP milletvekili Kadıgil'e ceza
01:46 16.12.2024 (güncellendi: 01:48 16.12.2024)
TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ile ilgili sunumlarda Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e uyarma cezası verildi. Kadıgil, sükûneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle ceza aldı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez son 22 yılda AK Parti hükümetleri olarak her alanda yapısal reformlara ve dev projelere imza attıklarını ifade etti.
Düşünülmesinden dahi korkulan konularda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Söylemez açıklamasında şunları dile getirdi:
"22 yıllık iktidarımızda eğitimden kadına ve sosyal politikalara, enerjiden savunmaya kadar tüm alanlarda devrim niteliğinde düzenlemeler yaparak insan odaklı ve hak temelli anlayışı hayata geçirmeyi başardık."
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'den Söylemez'in konuşmasına tepki geldi. Kadıgil'in, Söylemez'e yönelik sözleri nedeniyle AK Parti milletvekilleri tepkilerini dile getirdi.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bakanların sunumunun ardından birleşime verdiği arada grup başkanvekilleriyle görüştü.
Aranın ardından Karaca, Kadıgil'e, bir önceki oturumdaki sözlerinin sükûneti ve çalışma düzenini bozucu nitelikte olduğu için İçtüzük'e göre uyarma cezası verdi.