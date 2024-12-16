https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/tbmm-genel-kurulunda-tip-milletvekili-kadigile-ceza-1091565893.html

TBMM Genel Kurulu'nda TİP milletvekili Kadıgil'e ceza

TBMM Genel Kurulu'nda TİP milletvekili Kadıgil'e ceza

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ile ilgili sunumlarda Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T01:46+0300

2024-12-16T01:46+0300

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sera kadıgil

politika

tbmm

tbmm genel kurulu

türkiye işçi partisi (tip)

ceza

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TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez son 22 yılda AK Parti hükümetleri olarak her alanda yapısal reformlara ve dev projelere imza attıklarını ifade etti.Düşünülmesinden dahi korkulan konularda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Söylemez açıklamasında şunları dile getirdi:TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'den Söylemez'in konuşmasına tepki geldi. Kadıgil'in, Söylemez'e yönelik sözleri nedeniyle AK Parti milletvekilleri tepkilerini dile getirdi.TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bakanların sunumunun ardından birleşime verdiği arada grup başkanvekilleriyle görüştü.Aranın ardından Karaca, Kadıgil'e, bir önceki oturumdaki sözlerinin sükûneti ve çalışma düzenini bozucu nitelikte olduğu için İçtüzük'e göre uyarma cezası verdi.

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sera kadıgil, tbmm, tbmm genel kurulu, türkiye işçi partisi (tip), ceza