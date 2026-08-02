https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rosatom-baskani-lihacev-zaporojye-ngsye-iha-saldirisi-duzenlendi-1107722505.html

Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye NGS'ye İHA saldırısı düzenlendi

Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye NGS'ye İHA saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Hedef ayırt etmeksizin saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, nükleer tesisleri de hedef alarak bölgenin tamamı için ciddi riskler taşıyan saldırılar da... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T16:27+0300

2026-08-02T16:27+0300

2026-08-02T16:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

zaporojye bölgesi

zaporojye nükleer güç santrali

aleksey lihaçev

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Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerini birbirine bağlayan galerinin hedef alındığını bildirdi. Lihaçev, saldırı sonucu patlama yaşanmadığını ve isabet alan yerin 3 numaralı reaktör binasının yalnızca birkaç metre yakınında bulunduğunu belirtti.Energodar kenti ile NGS çevresine yönelik topçu ve İHA saldırılarının her gün devam ettiğini aktaran Lihaçev, uzaktan döşenen mayınlar nedeniyle sivil araçların da hedef alındığını kaydetti. Saldırıların gölgesinde kentteki elektrik arzının belirli bir programa göre sağlandığını anlatan Lihaçev, ancak bazı mahallelerde ve konutlarda enerji kesintisi sorunlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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zaporojye bölgesi

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rusya, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, aleksey lihaçev