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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rosatom-baskani-lihacev-zaporojye-ngsye-iha-saldirisi-duzenlendi-1107722505.html
Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye NGS'ye İHA saldırısı düzenlendi
Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye NGS'ye İHA saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Hedef ayırt etmeksizin saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, nükleer tesisleri de hedef alarak bölgenin tamamı için ciddi riskler taşıyan saldırılar da... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T16:27+0300
2026-08-02T16:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
zaporojye bölgesi
zaporojye nükleer güç santrali
aleksey lihaçev
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Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerini birbirine bağlayan galerinin hedef alındığını bildirdi. Lihaçev, saldırı sonucu patlama yaşanmadığını ve isabet alan yerin 3 numaralı reaktör binasının yalnızca birkaç metre yakınında bulunduğunu belirtti.Energodar kenti ile NGS çevresine yönelik topçu ve İHA saldırılarının her gün devam ettiğini aktaran Lihaçev, uzaktan döşenen mayınlar nedeniyle sivil araçların da hedef alındığını kaydetti. Saldırıların gölgesinde kentteki elektrik arzının belirli bir programa göre sağlandığını anlatan Lihaçev, ancak bazı mahallelerde ve konutlarda enerji kesintisi sorunlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
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rusya, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, aleksey lihaçev
rusya, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, aleksey lihaçev

Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye NGS'ye İHA saldırısı düzenlendi

16:27 02.08.2026
© Sputnik / Павел ЛисицынZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© Sputnik / Павел Лисицын
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Hedef ayırt etmeksizin saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, nükleer tesisleri de hedef alarak bölgenin tamamı için ciddi riskler taşıyan saldırılar da düzenliyor.
Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerini birbirine bağlayan galerinin hedef alındığını bildirdi.

Lihaçev, saldırı sonucu patlama yaşanmadığını ve isabet alan yerin 3 numaralı reaktör binasının yalnızca birkaç metre yakınında bulunduğunu belirtti.

Energodar kenti ile NGS çevresine yönelik topçu ve İHA saldırılarının her gün devam ettiğini aktaran Lihaçev, uzaktan döşenen mayınlar nedeniyle sivil araçların da hedef alındığını kaydetti.

Saldırıların gölgesinde kentteki elektrik arzının belirli bir programa göre sağlandığını anlatan Lihaçev, ancak bazı mahallelerde ve konutlarda enerji kesintisi sorunlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
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