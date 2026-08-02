Rosatom Başkanı Lihaçev: Zaporojye NGS'ye İHA saldırısı düzenlendi
© Sputnik / Павел ЛисицынZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
© Sputnik / Павел Лисицын
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Hedef ayırt etmeksizin saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, nükleer tesisleri de hedef alarak bölgenin tamamı için ciddi riskler taşıyan saldırılar da düzenliyor.
Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısıyla Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerini birbirine bağlayan galerinin hedef alındığını bildirdi.
Lihaçev, saldırı sonucu patlama yaşanmadığını ve isabet alan yerin 3 numaralı reaktör binasının yalnızca birkaç metre yakınında bulunduğunu belirtti.
Energodar kenti ile NGS çevresine yönelik topçu ve İHA saldırılarının her gün devam ettiğini aktaran Lihaçev, uzaktan döşenen mayınlar nedeniyle sivil araçların da hedef alındığını kaydetti.
Saldırıların gölgesinde kentteki elektrik arzının belirli bir programa göre sağlandığını anlatan Lihaçev, ancak bazı mahallelerde ve konutlarda enerji kesintisi sorunlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Lihaçev, saldırı sonucu patlama yaşanmadığını ve isabet alan yerin 3 numaralı reaktör binasının yalnızca birkaç metre yakınında bulunduğunu belirtti.
Energodar kenti ile NGS çevresine yönelik topçu ve İHA saldırılarının her gün devam ettiğini aktaran Lihaçev, uzaktan döşenen mayınlar nedeniyle sivil araçların da hedef alındığını kaydetti.
Saldırıların gölgesinde kentteki elektrik arzının belirli bir programa göre sağlandığını anlatan Lihaçev, ancak bazı mahallelerde ve konutlarda enerji kesintisi sorunlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.