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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/ermenistanda-pasinyan-yeniden-basbakan-oldu-1107721037.html
Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan oldu
Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan oldu
Sputnik Türkiye
Haçaturyan, anayasa gereği meclisin ilk birleşim gününde istifa eden Paşinyan'ın yeniden başbakan olmasını öngören kararnameyi imzaladı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Ermenistan'da başbakanlık koltuğunun sahibi değişmedi. Anayasal prosedürün uygulanmasının ardından Paşinyan'ın koltukta oturmaya devam etmesine karar verildi.Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, yeni meclis dönemi nedeniyle istifa eden Nikol Paşinyan'ı yeniden başbakanlık görevine atadı.Paşinyan, meclisteki konuşmasında Ermenistan'ın tarihin akışını değiştirebileceğini vurgulayan ifadeler kullandı.Ermenistan'da parlamento seçimleri 7 Haziran'da yapılmış, Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 49.74 oyla 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmiş ve tek başına hükümet kurma hakkını elde etmişti. Muhalefet blokları ise toplamda 41 milletvekili çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/ozel-askeri-harekat-1158-iha-vuruldu-1415-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1107720191.html
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nikol paşinyan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan parlamentosu, vaagn haçaturyan
nikol paşinyan, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan parlamentosu, vaagn haçaturyan

Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan oldu

14:01 02.08.2026 (güncellendi: 14:44 02.08.2026)
© Sputnik / POOLNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© Sputnik / POOL
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Haçaturyan, anayasa gereği meclisin ilk birleşim gününde istifa eden Paşinyan'ın yeniden başbakan olmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Ermenistan'da başbakanlık koltuğunun sahibi değişmedi. Anayasal prosedürün uygulanmasının ardından Paşinyan'ın koltukta oturmaya devam etmesine karar verildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, yeni meclis dönemi nedeniyle istifa eden Nikol Paşinyan'ı yeniden başbakanlık görevine atadı.

Paşinyan, meclisteki konuşmasında Ermenistan'ın tarihin akışını değiştirebileceğini vurgulayan ifadeler kullandı.

Ermenistan'da parlamento seçimleri 7 Haziran'da yapılmış, Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 49.74 oyla 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmiş ve tek başına hükümet kurma hakkını elde etmişti. Muhalefet blokları ise toplamda 41 milletvekili çıkarmıştı.
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