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Putin'den Rus Hava İndirme Kuvvetleri mesajı: Ulusal güvenliğimize katkınız çok önemli
Putin'den Rus Hava İndirme Kuvvetleri mesajı: Ulusal güvenliğimize katkınız çok önemli
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'da her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü için mesaj yayınladı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T11:26+0300
2026-08-02T11:26+0300
2026-08-02T11:26+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Ağustos'ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Hava İndirme Kuvvetleri'ni bu özel gün için tebrik eden Putin, birliklerin metanetini ve fedakarlığını övdü.Putin, "Onlar güçlü karakterli, kırılmaz ruhlu ve kardeşlik bağına sahip, her zaman birbirlerinin yanında duran insanlar" ifadelerini kullandı.Hava İndirme Kuvvetleri'nin ulusal güvenliğe sağladığı kritik katkının altını çizen Putin, bu birliklerin özel askeri harekat sırasında muharebe sahasında sergiledikleri kahramanlıkları da vurguladı.Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü nedeniyle çeşitli tören alayları, gösteri performansları, tematik fuarlar ve sergileri düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/rus-ordusu-ukraynanin-liman-ve-gemilerine-yonelik-bombardimanlarina-devam-etti-1107719971.html
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rus hava i̇ndirme kuvvetleri, rusya, vladimir putin, rus ordusu, hava i̇ndirme kuvvetleri
rus hava i̇ndirme kuvvetleri, rusya, vladimir putin, rus ordusu, hava i̇ndirme kuvvetleri
Putin'den Rus Hava İndirme Kuvvetleri mesajı: Ulusal güvenliğimize katkınız çok önemli
Rus lider Putin, Rusya'da her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü için mesaj yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Ağustos'ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Hava İndirme Kuvvetleri'ni bu özel gün için tebrik eden Putin, birliklerin metanetini ve fedakarlığını övdü.
Putin, "Onlar güçlü karakterli, kırılmaz ruhlu ve kardeşlik bağına sahip, her zaman birbirlerinin yanında duran insanlar" ifadelerini kullandı.
Hava İndirme Kuvvetleri'nin ulusal güvenliğe sağladığı kritik katkının altını çizen Putin, bu birliklerin özel askeri harekat sırasında muharebe sahasında sergiledikleri kahramanlıkları da vurguladı.
Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü nedeniyle çeşitli tören alayları, gösteri performansları, tematik fuarlar ve sergileri düzenleniyor.