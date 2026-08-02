https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/putinden-rus-hava-indirme-kuvvetleri-mesaji-ulusal-guvenligimize-katkiniz-cok-onemli-1107720078.html

Putin'den Rus Hava İndirme Kuvvetleri mesajı: Ulusal güvenliğimize katkınız çok önemli

Putin'den Rus Hava İndirme Kuvvetleri mesajı: Ulusal güvenliğimize katkınız çok önemli

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya'da her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü için mesaj yayınladı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T11:26+0300

2026-08-02T11:26+0300

2026-08-02T11:26+0300

dünya

rus hava i̇ndirme kuvvetleri

rusya

vladimir putin

rus ordusu

hava i̇ndirme kuvvetleri

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Ağustos'ta kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Hava İndirme Kuvvetleri'ni bu özel gün için tebrik eden Putin, birliklerin metanetini ve fedakarlığını övdü.Putin, "Onlar güçlü karakterli, kırılmaz ruhlu ve kardeşlik bağına sahip, her zaman birbirlerinin yanında duran insanlar" ifadelerini kullandı.Hava İndirme Kuvvetleri'nin ulusal güvenliğe sağladığı kritik katkının altını çizen Putin, bu birliklerin özel askeri harekat sırasında muharebe sahasında sergiledikleri kahramanlıkları da vurguladı.Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü nedeniyle çeşitli tören alayları, gösteri performansları, tematik fuarlar ve sergileri düzenleniyor.

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