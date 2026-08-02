Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/putin-rus-demiryolu-calisanlarinin-mesleki-bayramini-kutladi-1107718026.html
Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı
Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda, sektör çalışanlarının 'özel askeri operasyon' bölgesine... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T00:48+0300
2026-08-02T00:48+0300
dünya
vladimir putin
rusya demiryolları
bayram
kutlama
donbass
novorossiya
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_82f81b3e846e555ad1fe43a587482fab.png
Rusya'da pazar günü kutlanan 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla video mesaj yayınlayan Putin, demiryolu çalışanlarına özellikle orduya ve sınır bölgelerine sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.Rus lider, demiryolu çalışanlarının tarihteki fedakarlıklarına da değinerek, "Tüm ülkenin anavatanı savunmak için ayağa kalktığı o çetin sınav yıllarında demiryolu çalışanlarının sergilediği kahramanlık ve cesaret, halkımızın hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/putin-duyurdu-moskova-minsk-arasina-yuksek-hizli-tren-geliyor-1106796604.html
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_71:0:700:472_1920x0_80_0_0_5e8e354006fda3d5084a12d6b818e100.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya demiryolları, bayram, kutlama, donbass, novorossiya, özel askeri harekat
vladimir putin, rusya demiryolları, bayram, kutlama, donbass, novorossiya, özel askeri harekat

Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı

00:48 02.08.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda, sektör çalışanlarının 'özel askeri operasyon' bölgesine lojistik destek sağlama ve Donbass ile Novorossiya'da ulaşımı yeniden tesis etmedeki kritik rolüne övgüde bulundu.
Rusya'da pazar günü kutlanan 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla video mesaj yayınlayan Putin, demiryolu çalışanlarına özellikle orduya ve sınır bölgelerine sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
Bugün Rusya Demiryolları çalışanları, askeri operasyona katılan birliklerin ikmalinde paha biçilmez bir katkı sağlıyor. Çoğu zaman hayatlarını riske atarak sınır bölgelerindeki halka gerekli tüm malzemeleri ulaştırıyor, Novorossiya ve Donbass'ın kurtarılmış bölgelerinde ulaşım ağlarını yeniden inşa ediyorlar.
Rus lider, demiryolu çalışanlarının tarihteki fedakarlıklarına da değinerek, "Tüm ülkenin anavatanı savunmak için ayağa kalktığı o çetin sınav yıllarında demiryolu çalışanlarının sergilediği kahramanlık ve cesaret, halkımızın hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
DÜNYA
Putin duyurdu: Moskova-Minsk arasına yüksek hızlı tren geliyor
26 Haziran , 14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала