https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/putin-rus-demiryolu-calisanlarinin-mesleki-bayramini-kutladi-1107718026.html
Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı
Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda, sektör çalışanlarının 'özel askeri operasyon' bölgesine... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T00:48+0300
2026-08-02T00:48+0300
2026-08-02T00:48+0300
dünya
vladimir putin
rusya demiryolları
bayram
kutlama
donbass
novorossiya
özel askeri harekat
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Rusya'da pazar günü kutlanan 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla video mesaj yayınlayan Putin, demiryolu çalışanlarına özellikle orduya ve sınır bölgelerine sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.Rus lider, demiryolu çalışanlarının tarihteki fedakarlıklarına da değinerek, "Tüm ülkenin anavatanı savunmak için ayağa kalktığı o çetin sınav yıllarında demiryolu çalışanlarının sergilediği kahramanlık ve cesaret, halkımızın hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rusya demiryolları, bayram, kutlama, donbass, novorossiya, özel askeri harekat
vladimir putin, rusya demiryolları, bayram, kutlama, donbass, novorossiya, özel askeri harekat
Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda, sektör çalışanlarının 'özel askeri operasyon' bölgesine lojistik destek sağlama ve Donbass ile Novorossiya'da ulaşımı yeniden tesis etmedeki kritik rolüne övgüde bulundu.
Rusya'da pazar günü kutlanan 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla video mesaj yayınlayan Putin, demiryolu çalışanlarına özellikle orduya ve sınır bölgelerine sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
Bugün Rusya Demiryolları çalışanları, askeri operasyona katılan birliklerin ikmalinde paha biçilmez bir katkı sağlıyor. Çoğu zaman hayatlarını riske atarak sınır bölgelerindeki halka gerekli tüm malzemeleri ulaştırıyor, Novorossiya ve Donbass'ın kurtarılmış bölgelerinde ulaşım ağlarını yeniden inşa ediyorlar.
Rus lider, demiryolu çalışanlarının tarihteki fedakarlıklarına da değinerek, "Tüm ülkenin anavatanı savunmak için ayağa kalktığı o çetin sınav yıllarında demiryolu çalışanlarının sergilediği kahramanlık ve cesaret, halkımızın hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.