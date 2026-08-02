https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/putin-rus-demiryolu-calisanlarinin-mesleki-bayramini-kutladi-1107718026.html

Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı

Putin, Rus demiryolu çalışanlarının ‘mesleki bayramını’ kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajda, sektör çalışanlarının 'özel askeri operasyon' bölgesine... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T00:48+0300

2026-08-02T00:48+0300

2026-08-02T00:48+0300

dünya

vladimir putin

rusya demiryolları

bayram

kutlama

donbass

novorossiya

özel askeri harekat

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Rusya'da pazar günü kutlanan 'Demiryolu Çalışanları Günü' dolayısıyla video mesaj yayınlayan Putin, demiryolu çalışanlarına özellikle orduya ve sınır bölgelerine sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.Rus lider, demiryolu çalışanlarının tarihteki fedakarlıklarına da değinerek, "Tüm ülkenin anavatanı savunmak için ayağa kalktığı o çetin sınav yıllarında demiryolu çalışanlarının sergilediği kahramanlık ve cesaret, halkımızın hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya demiryolları, bayram, kutlama, donbass, novorossiya, özel askeri harekat