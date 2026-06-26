https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/putin-duyurdu-moskova-minsk-arasina-yuksek-hizli-tren-geliyor-1106796604.html

Putin duyurdu: Moskova-Minsk arasına yüksek hızlı tren geliyor

Putin duyurdu: Moskova-Minsk arasına yüksek hızlı tren geliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova ile Minsk arasında yüksek hızlı demiryolu hattı inşa edileceğini açıkladı. Rusya ile Belarus arasındaki ulaşım ve ticaret... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T14:12+0300

2026-06-26T14:12+0300

2026-06-26T14:12+0300

dünya

moskova

rusya

minsk

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus Bölgeleri 13. Forumu'na gönderdiği video mesajında, iki ülke arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni projeleri duyurdu.Putin, mevcut hava ve demiryolu bağlantılarının genişletildiğini belirterek, planlanan projeler arasında Moskova ile Minsk arasında yüksek hızlı demiryolu hattının da bulunduğunu açıkladı."Rusya'nın 10 bölgesinden Belarus'a düzenli yolcu uçuşları gerçekleştiriliyor. Nisan ayında Smolensk-Vitebsk ve Smolensk-Orsha arasında sınır ötesi banliyö trenleri hizmete girdi. Sırada Velikiye Luki-Vitebsk, Velikiye Luki-Polotsk ve Bryansk-Gomel güzergâhları bulunuyor. Planlarımız arasında Moskova ile Minsk arasında yüksek hızlı demiryolu inşa edilmesi de yer alıyor." ifadelerini kullandı.Rusya-Belarus ulaşım entegrasyonu genişliyorPutin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin ulaştırma alanında da derinleştiğini vurguladı.Belarus'un ihracat ürünlerinin Rusya'nın demiryolu ve liman altyapısı üzerinden dünya pazarlarına ulaştırıldığını belirten Putin, ayrıca Rusya ve Belarus mallarının üçüncü ülkelere kara yoluyla taşınmasında izin gerektirmeyen transit uygulamasının kademeli olarak devreye alındığını söyledi.2045 hedefi: 4 bin 500 kilometreden fazla yüksek hızlı demiryoluRusya Başbakan Yardımcısı Vitaly Savelyev, daha önce yaptığı açıklamada ülkenin 2045 yılına kadar 4 bin 500 kilometreyi aşan yüksek hızlı demiryolu ağı kurmayı hedeflediğini açıklamıştı.Plana göre yalnızca Moskova-St. Petersburg hattı değil, Minsk, Yekaterinburg, Adler ve Ryazan yönlerine uzanacak yeni yüksek hızlı hatlar da inşa edilecek. Ağ üzerinde yaklaşık 300 yüksek hızlı trenin hizmet vermesi planlanıyor.İlk proje Moskova-St. Petersburg hattı olacakRusya'da henüz faaliyette bulunan bir yüksek hızlı demiryolu hattı bulunmuyor. İlk pilot proje olarak inşa edilen Moskova-St. Petersburg yüksek hızlı tren hattının 2028 yılında tamamen hizmete açılması hedefleniyor.Saatte 200 ila 400 kilometre hızla çalışacak trenlerin kullanılacağı hatta yolculuk süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Moskova-Minsk hattının da benzer teknik standartlarla inşa edilmesi öngörülüyor.

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