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Pakistan'da bombalı saldırı: En az 14 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da bombalı saldırı: En az 14 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bir mitinge yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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pakistan
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
silahlı saldırı
patlama
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Swat Vadisi'nde bulunan Kabal kasabasında bir polis merkezi yakınında toplanan göstericiler, militan gruplara karşı sloganlar atarak bölgede güvenlik ve barış talebinde bulundu.Kalabalığın arasına giren bombacının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenler arasında en az 5 polis memurunun bulunduğunu açıkladı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, 24'ten fazla yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
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asya & pasifik, pakistan, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, patlama
asya & pasifik, pakistan, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, patlama

Pakistan'da bombalı saldırı: En az 14 kişi hayatını kaybetti

20:50 02.08.2026 (güncellendi: 20:52 02.08.2026)
© AP PhotoPakistan'da bombalı saldırı
Pakistan'da bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AP Photo
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bir mitinge yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi, 24'ten fazla kişi yaralandı.
Swat Vadisi'nde bulunan Kabal kasabasında bir polis merkezi yakınında toplanan göstericiler, militan gruplara karşı sloganlar atarak bölgede güvenlik ve barış talebinde bulundu.
Kalabalığın arasına giren bombacının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenler arasında en az 5 polis memurunun bulunduğunu açıkladı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, 24'ten fazla yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Şam'da kafede patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama: 6 ölü, 22 yaralı, bombalı düzenek bulundu
2 Temmuz, 16:10
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