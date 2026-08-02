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Pakistan'da bombalı saldırı: En az 14 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da bombalı saldırı: En az 14 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bir mitinge yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T20:50+0300

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Swat Vadisi'nde bulunan Kabal kasabasında bir polis merkezi yakınında toplanan göstericiler, militan gruplara karşı sloganlar atarak bölgede güvenlik ve barış talebinde bulundu.Kalabalığın arasına giren bombacının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenler arasında en az 5 polis memurunun bulunduğunu açıkladı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, 24'ten fazla yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/suriyenin-baskenti-samda-bir-kafede-patlama-yaralilar-var-1106947402.html

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asya & pasifik, pakistan, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, patlama