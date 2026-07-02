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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/suriyenin-baskenti-samda-bir-kafede-patlama-yaralilar-var-1106947402.html
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama: Yaralılar var
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama: Yaralılar var
2026-07-02T16:10+0300
2026-07-02T16:41+0300
dünya
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Devlet haber ajansı SANA, Şam'ın merkezindeki El-Mercah bölgesinde, El-Nasır Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen patlamada yaralılar olduğunu duyurdu.Patlama sesi, başkentin işlek ticari merkezinde bulunan Hicaz tren istasyonu ve El-Mercah Meydanı'na yakın konumdaki Adalet Sarayı civarında duyuldu.Şam'daki görgü tanıkları, patlamanın kafenin içinde sınırlı hasara yol açtığını ve güvenlik güçlerinin olay yeri çevresinde güvenlik çemberi oluşturduğunu belirtti.Devlete ait El-İhbariye televizyonu, patlamanın niteliğinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi.SANA, yetkililerin patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/irak-hamaney-icin-sadece-kerbela-ve-necefte-cenaze-toreni-duzenlenecek-1106941454.html
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şam, suriye, haberler, patlama, sana, el-i̇hbariye
şam, suriye, haberler, patlama, sana, el-i̇hbariye

Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama: Yaralılar var

16:10 02.07.2026 (güncellendi: 16:41 02.07.2026)
Suriye'de bir cafede patlama
Suriye'de bir cafede patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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Suriye devlet medyasının haberine göre, Suriye'nin başkentindeki bir kafede patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu bildirildi.
Devlet haber ajansı SANA, Şam'ın merkezindeki El-Mercah bölgesinde, El-Nasır Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen patlamada yaralılar olduğunu duyurdu.
Patlama sesi, başkentin işlek ticari merkezinde bulunan Hicaz tren istasyonu ve El-Mercah Meydanı'na yakın konumdaki Adalet Sarayı civarında duyuldu.
Şam'daki görgü tanıkları, patlamanın kafenin içinde sınırlı hasara yol açtığını ve güvenlik güçlerinin olay yeri çevresinde güvenlik çemberi oluşturduğunu belirtti.
Devlete ait El-İhbariye televizyonu, patlamanın niteliğinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi.
SANA, yetkililerin patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
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