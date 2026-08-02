https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/ozel-askeri-harekat-1158-iha-vuruldu-1415-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1107720191.html
Özel askeri harekat: 1158 İHA vuruldu, 1415 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekat: 1158 İHA vuruldu, 1415 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
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Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlara devam eden Rus ordusu, düşman güçlerinin ilerleme kaydetmesine müsaade etmiyor. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T13:08+0300
2026-08-02T13:08+0300
2026-08-02T13:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusuna darbe indirmeye devam etti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte muharebe sahasında yaşanan gelişmeler:🔴1158 İHA düşürüldü🔴1415 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi🔴11 zırhlı araç imha edildi🔴2 çok namlulu roketatar vuruldu🔴16 top ve havan silahı imha edildi🔴89 askeri araç yok edildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/putinden-rus-hava-indirme-kuvvetleri-mesaji-ulusal-guvenligimize-katkiniz-cok-onemli-1107720078.html
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ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Özel askeri harekat: 1158 İHA vuruldu, 1415 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlara devam eden Rus ordusu, düşman güçlerinin ilerleme kaydetmesine müsaade etmiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusuna darbe indirmeye devam etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte muharebe sahasında yaşanan gelişmeler:
🔴1158 İHA düşürüldü
🔴1415 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
🔴11 zırhlı araç imha edildi
🔴2 çok namlulu roketatar vuruldu
🔴16 top ve havan silahı imha edildi
🔴89 askeri araç yok edildi