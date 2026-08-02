Özel askeri harekat: 1158 İHA vuruldu, 1415 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatın son 24 saatinde Ukrayna ordusuna darbe indirmeye devam etti.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte muharebe sahasında yaşanan gelişmeler:



🔴1158 İHA düşürüldü



🔴1415 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi



🔴11 zırhlı araç imha edildi



🔴2 çok namlulu roketatar vuruldu



🔴16 top ve havan silahı imha edildi



🔴89 askeri araç yok edildi