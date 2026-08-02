https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-geliyor-1107718151.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos hava durumu tahminini yayımladı. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgâr beklenirken, Bolu... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T09:53+0300

2026-08-02T09:53+0300

2026-08-02T09:53+0300

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, ayrıca Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısı için ise kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgâr nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Sıcaklıklar doğu ve güneydoğuda yüksek seyredecekHava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.Rüzgârın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, kuvvetli rüzgârın özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında etkisini artıracağı bildirildi.Karadeniz'de sağanak etkili olacakKaradeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren yağış geçişleri bekleniyor.Yağış beklenen başlıca iller şöyle:Diğer bölgelerde ise havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgâr etkisini artıracakMeteoroloji'nin değerlendirmesine göre Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan esecek rüzgârın zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.Bölgede öne çıkan sıcaklıklar ise şöyle:Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmezken, İzmir 35°C, Denizli 38°C, Muğla 34°C ve Afyonkarahisar 32°C olacak.Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar sürecekTürkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri yine Güneydoğu Anadolu olacak.Beklenen en yüksek sıcaklıklar:Akdeniz ve İç Anadolu'da ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Antalya 33°C, Adana 36°C, Ankara 32°C ve Konya 32°C olarak tahmin ediliyor.Denizlerde fırtınamsı rüzgâr bekleniyorMeteoroloji, denizcileri de uyardı. Marmara Denizi ile Kuzey Ege'de yer yer fırtınamsı rüzgâr beklenirken, dalga yüksekliğinin 2,5 ila 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi.Karadeniz ve Akdeniz'de ise görüşün genel olarak iyi olacağı, ancak Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak geçişlerinin deniz ulaşımını zaman zaman olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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