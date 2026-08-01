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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik düzenlemesi: 3 gece trafiğe kapatılacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik düzenlemesi: 3 gece trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 'Asırlık Gece' belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00-05.00 saatleri... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında yapılacak çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla köprüde belirli saatlerde trafik akışı durdurulacak.Anadolu-Avrupa yönü 3 gece kapalı olacakBu kapsamda, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü araç trafiğine kapatılacak.Valilik, sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahlara yönlendirileceğini bildirdi.Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-bazi-yollar-14-gun-trafige-kapali-olacak-1107708902.html
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anadolu yakası, anadolu, i̇stanbul valiliği, 15 temmuz şehitler köprüsü
anadolu yakası, anadolu, i̇stanbul valiliği, 15 temmuz şehitler köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik düzenlemesi: 3 gece trafiğe kapatılacak

19:38 01.08.2026 (güncellendi: 19:40 01.08.2026)
© AA / Adem Kutucu15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA / Adem Kutucu
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İstanbul Valiliği, 'Asırlık Gece' belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00-05.00 saatleri arasında Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında yapılacak çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla köprüde belirli saatlerde trafik akışı durdurulacak.

Anadolu-Avrupa yönü 3 gece kapalı olacak

Bu kapsamda, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü araç trafiğine kapatılacak.
Valilik, sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahlara yönlendirileceğini bildirdi.
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
İstanbul trafik düzenlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
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