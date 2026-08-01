https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/15-temmuz-sehitler-koprusunde-trafik-duzenlemesi-3-gece-trafige-kapatilacak-1107715157.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik düzenlemesi: 3 gece trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik düzenlemesi: 3 gece trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 'Asırlık Gece' belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00-05.00 saatleri... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T19:38+0300

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türki̇ye

anadolu yakası

anadolu

i̇stanbul valiliği

15 temmuz şehitler köprüsü

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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesi uygulanacağını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında yapılacak çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla köprüde belirli saatlerde trafik akışı durdurulacak.Anadolu-Avrupa yönü 3 gece kapalı olacakBu kapsamda, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü araç trafiğine kapatılacak.Valilik, sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahlara yönlendirileceğini bildirdi.Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/istanbulda-bazi-yollar-14-gun-trafige-kapali-olacak-1107708902.html

türki̇ye

anadolu yakası

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anadolu yakası, anadolu, i̇stanbul valiliği, 15 temmuz şehitler köprüsü