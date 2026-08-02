https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/lpgye-zam-geliyor-tarih-belli-oldu-1107725344.html

LPG'ye zam geliyor: Tarih belli oldu

LPG'ye zam geliyor: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve dağıtım maliyetlerindeki değişimler nedeniyle otogaza 4 lira 45 kuruş zam geliyor. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG otogazın litre fiyatına 2.45 lira zam yapılması bekleniyor.Edinilen bilgilere göre, fiyat artışının 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?İstanbul (Avrupa): Benzin: 67.18 liraMotorin: 80.97 liraLPG: 31.19 lira

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/akaryakita-cifte-zam-benzin-ve-motorin-fiyatlari-yeniden-yukseldi-1107325130.html

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