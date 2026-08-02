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LPG'ye zam geliyor: Tarih belli oldu
LPG'ye zam geliyor: Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve dağıtım maliyetlerindeki değişimler nedeniyle otogaza 4 lira 45 kuruş zam geliyor. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
benzin
benzin fiyatları
motorin
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otogaz
zam
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG otogazın litre fiyatına 2.45 lira zam yapılması bekleniyor.Edinilen bilgilere göre, fiyat artışının 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?İstanbul (Avrupa): Benzin: 67.18 liraMotorin: 80.97 liraLPG: 31.19 lira
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/akaryakita-cifte-zam-benzin-ve-motorin-fiyatlari-yeniden-yukseldi-1107325130.html
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i̇stanbul, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, otogaz, zam, ara zam, ek zam
i̇stanbul, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, otogaz, zam, ara zam, ek zam

LPG'ye zam geliyor: Tarih belli oldu

20:10 02.08.2026
© AAOtogaz (LPG)
Otogaz (LPG) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA
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Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve dağıtım maliyetlerindeki değişimler nedeniyle otogaza 4 lira 45 kuruş zam geliyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG otogazın litre fiyatına 2.45 lira zam yapılması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, fiyat artışının 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul (Avrupa):

Benzin: 67.18 lira
Motorin: 80.97 lira
LPG: 31.19 lira
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
EKONOMİ
Akaryakıta çifte zam: Benzin ve motorin fiyatları yeniden yükseldi
17 Temmuz, 09:10
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