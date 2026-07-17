https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/akaryakita-cifte-zam-benzin-ve-motorin-fiyatlari-yeniden-yukseldi-1107325130.html

Akaryakıta çifte zam: Benzin ve motorin fiyatları yeniden yükseldi

Akaryakıta çifte zam: Benzin ve motorin fiyatları yeniden yükseldi

Sputnik Türkiye

Benzin ve motorin fiyatlarına beklenen zam pompaya yansıdı. 17 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,10 TL, motorinin litre fiyatı ise 3,10 TL arttı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T09:10+0300

2026-07-17T09:10+0300

2026-07-17T09:10+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi, Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin azalması ve gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam yapıldı.17 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,10 TL zam geldi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara'da benzin ve motorin fiyatlarıAnkara'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir'de ise zam sonrası pompaya yansıyan fiyatlar şu şekilde oluştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/oguzhan-ugur-gozaltina-alindi-1107323775.html

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