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Akaryakıta çifte zam: Benzin ve motorin fiyatları yeniden yükseldi
Akaryakıta çifte zam: Benzin ve motorin fiyatları yeniden yükseldi
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorin fiyatlarına beklenen zam pompaya yansıdı. 17 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,10 TL, motorinin litre fiyatı ise 3,10 TL arttı. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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benzin
benzin fiyatları
motorin
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi, Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin azalması ve gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam yapıldı.17 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,10 TL zam geldi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara'da benzin ve motorin fiyatlarıAnkara'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarıİzmir'de ise zam sonrası pompaya yansıyan fiyatlar şu şekilde oluştu:
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benzin, benzin fiyatları, motorin
benzin, benzin fiyatları, motorin

Akaryakıta çifte zam: Benzin ve motorin fiyatları yeniden yükseldi

09:10 17.07.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Benzin ve motorin fiyatlarına beklenen zam pompaya yansıdı. 17 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,10 TL, motorinin litre fiyatı ise 3,10 TL arttı.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi, Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin azalması ve gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam yapıldı.
17 Temmuz itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,10 TL zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,65 TL
Motorin: 73,08 TL
LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 65,49 TL
Motorin: 72,92 TL
LPG: 30,59 TL

Ankara'da benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin: 66,60 TL
Motorin: 74,19 TL
LPG: 31,29 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de ise zam sonrası pompaya yansıyan fiyatlar şu şekilde oluştu:
Benzin: 66,90 TL
Motorin: 74,47 TL
LPG: 31,19 TL
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