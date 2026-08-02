https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/ito-acikladi-istanbulda-fiyati-en-cok-artan-ve-azalan-urun-belli-oldu-1107721950.html

İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürün belli oldu

İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürün belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da temmuz ayında tüketici fiyatlarında en dikkat çekici artış sivri biberde yaşanırken, fiyatı en fazla gerileyen ürün kiraz oldu. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T15:15+0300

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayına ilişkin perakende fiyat değişimlerini açıkladı.Verilere göre, endekste yer alan 336 ana üründen 199'unun fiyatı bir önceki aya göre yükselirken, 68 ürünün fiyatında düşüş kaydedildi.Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 103.57 ile sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 98.71 artışla çarliston biber, yüzde 41.77 ile dolmalık biber, yüzde 37.44 ile günlük araç kiralama ücreti ve yüzde 29.25 ile kuru soğan takip etti.Fiyatı yükselen diğer ürünler arasında ıspanak, motorin, laboratuvar tahlil ücreti, uzman doktor muayene ücreti ve ameliyat ücretleri de yer aldı. Ayrıca oyuncak, çilek, şarap, patates, bira ve şehirlerarası otobüs bileti ücretlerinde de çift haneli artışlar görüldü.Öte yandan temmuz ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 39.57 ile kiraz olarak kayıtlara geçti. Kirazın ardından salatalık, taze fasulye, karpuz, limon ve kavun fiyatlarında belirgin gerilemeler yaşandı.Kıvırcık salata, portakal, şeftali, yumurta, yeşil soğan, maydanoz, çocuk ayakkabısı, kadın eteği, kadın gömleği ve patlıcan da fiyatı düşen ürünler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/ito-acikladi-istanbulun-mayis-enflasyonu-yuzde-153-1106167735.html

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