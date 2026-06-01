İTO açıkladı: İstanbul'un mayıs enflasyonu yüzde 1.53

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,53, toptan fiyatlar yüzde 1,58 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı.Buna göre kentte, mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,53, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 36,77, toptan fiyatlarda yüzde 23,35 oldu.En yüksek artış lokanta ve oteller grubundaİstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı mayısta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 4,14 ile "lokanta ve oteller" harcamaları grubunda görüldü. Bunu yüzde 3 ile "konut", yüzde 2,70 ile "eğlence ve kültür", yüzde 2,07 ile "ev eşyası", yüzde 1,84 ile "giyim ve ayakkabı", yüzde 1,47 ile "haberleşme", yüzde 1,25 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 0,96 ile "eğitim", yüzde 0,86 ile "ulaştırma", yüzde 0,83 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 0,53 ile "sağlık" harcamaları grubu izledi."Alkollü İçecekler ve Tütün" harcama grubunda ise yüzde 0,03 azalış görüldü.İstanbul'da mayıs ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde "Lokanta ve Oteller" harcamaları grubunda yer alan ürün ve hizmetlerde piyasa koşulları, yaz dönemi ve tatil etkisine bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.Konut harcamaları ile eğlence ve kültür harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin devam etmesi de etki etti.Toptan eşyada en yüksek artış madenlerdeMayısta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 4,04 ile "madenler" oldu. Bunu yüzde 2,70 ile "Gıda maddeleri", yüzde 1,13 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 0,67 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 0,56 ile "kimyevi maddeler" takip etti."Yakacak ve Enerji Maddeleri" grubunda yüzde 0,25 azalış gerçekleşirken mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 31,30, madenlerde yüzde 30,69, gıda maddelerinde yüzde 26,65, yakacak ve enerjide yüzde 21,93, mensucatta yüzde 17,61, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,29, kimyevi maddelerde ise yüzde 10,51 oldu.

