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Fatih'te mezarlığa saldırı: Polis şüpheliyi arıyor
Fatih'te mezarlığa saldırı: Polis şüpheliyi arıyor
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi, cami haziresinde bulunan 7 mezar taşına zarar verdikten sonra olay yerinden kaçtı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Haydarhane Camisi Haziresi'ne 31 Temmuz akşam saatlerinde gelen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle mezar taşlarına tekme ve taşla zarar verdi.Şüpheli, kırdığı 7 mezar taşının parçalarını hazirenin yakınındaki boş bir alana bıraktı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.Cami imamının durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hazirede inceleme yapan ekipler, mezar taşlarına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/tuncel-kurtizin-mezarinin-son-hali-gundem-oldu-sekuler-turbesine-donusturmusler-1107467541.html
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türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, polis, mezar, antik mezar, toplu mezar, mezar yeri, mezar taşı, mezar soygunu
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, polis, mezar, antik mezar, toplu mezar, mezar yeri, mezar taşı, mezar soygunu

Fatih'te mezarlığa saldırı: Polis şüpheliyi arıyor

16:57 02.08.2026
© AA / Mehmet Ali DerdiyokFatih'te mezarlığa saldırı
Fatih'te mezarlığa saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi, cami haziresinde bulunan 7 mezar taşına zarar verdikten sonra olay yerinden kaçtı.
İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Haydarhane Camisi Haziresi'ne 31 Temmuz akşam saatlerinde gelen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle mezar taşlarına tekme ve taşla zarar verdi.
Şüpheli, kırdığı 7 mezar taşının parçalarını hazirenin yakınındaki boş bir alana bıraktı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
Cami imamının durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hazirede inceleme yapan ekipler, mezar taşlarına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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