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Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali gündem oldu: 'Seküler türbesine dönüştürmüşler'
Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali gündem oldu: 'Seküler türbesine dönüştürmüşler'
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali sosyal medyada gündem oldu. Kurtiz'in kabrini ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, mezarda gördüğü görüntüler... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in mezarını, oyuncu Nail Kırmızıgül ziyaret etti.Ziyareti sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, mezarlarda benzer uygulamaların doğru olup olmadığına ilişkin görüşlerini paylaştı.
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tuncel kurtiz, türkiye, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, edremit
tuncel kurtiz, türkiye, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, edremit

Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali gündem oldu: 'Seküler türbesine dönüştürmüşler'

18:00 22.07.2026 (güncellendi: 18:06 22.07.2026)
© Fotoğraf : Nail KırmızıgülTuncel Kurtiz'in mezarı
Tuncel Kurtiz'in mezarı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Fotoğraf : Nail Kırmızıgül
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Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali sosyal medyada gündem oldu. Kurtiz'in kabrini ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, mezarda gördüğü görüntüler karşısında üzüntüsünü dile getirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in mezarını, oyuncu Nail Kırmızıgül ziyaret etti.
Ziyareti sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:
Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çünkü Tuncel Kurtiz'in mezarını bir tür seküler türbesine dönüştürmüşler. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine adlarını, Kurtiz'in oynadığı dizilerden replikler yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş, laik ve sekülerdi. Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. 'Yapmayın' derdi.
Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, mezarlarda benzer uygulamaların doğru olup olmadığına ilişkin görüşlerini paylaştı.
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