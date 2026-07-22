Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali gündem oldu: 'Seküler türbesine dönüştürmüşler'

Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çünkü Tuncel Kurtiz'in mezarını bir tür seküler türbesine dönüştürmüşler. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine adlarını, Kurtiz'in oynadığı dizilerden replikler yazmışlar. Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş, laik ve sekülerdi. Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. 'Yapmayın' derdi.