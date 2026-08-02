https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/etimesgut-belediyesi-sorusturmasinda-sicak-gelisme-erdal-besikcioglu-dahil-55-supheli-adliyeye-sevk-1107720697.html

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T13:54+0300

2026-08-02T13:54+0300

2026-08-02T13:55+0300

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bulunuyor.Operasyon 30 Temmuz'da başlatıldıBaşsavcılık, 30 Temmuz tarihinde belediyeye yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 55 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Soruşturmanın merkezinde ihale ve imar iddiaları varBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddialarına dayanıyor.Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların, belediyenin çeşitli hizmet ve projelerine ilişkin işlemleri kapsadığı belirtildi.Sayıştay raporları ve MASAK analizleri dosyadaSoruşturmanın dayanakları arasında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizleri de bulunuyor.Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda çok yönlü inceleme yürütüyor.Çok sayıda suçlama yöneltiliyorSoruşturma kapsamında şüphelilere;suçlamaları yöneltiliyor.Gözaltına alınan 55 şüpheliden 42'sinin belediye görevlisi, 13'ünün ise firma yetkilisi olduğu öğrenildi.Süreç adliyede devam edecekAdliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından haklarında uygulanacak adli işlemlere karar verilmesi bekleniyor.Soruşturma kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şüphelilerin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip edilmeyecekleri netlik kazanacak.

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