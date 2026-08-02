https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/etimesgut-belediyesi-sorusturmasinda-sicak-gelisme-erdal-besikcioglu-dahil-55-supheli-adliyeye-sevk-1107720697.html
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T13:54+0300
2026-08-02T13:54+0300
2026-08-02T13:55+0300
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bulunuyor.Operasyon 30 Temmuz'da başlatıldıBaşsavcılık, 30 Temmuz tarihinde belediyeye yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 55 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Soruşturmanın merkezinde ihale ve imar iddiaları varBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddialarına dayanıyor.Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların, belediyenin çeşitli hizmet ve projelerine ilişkin işlemleri kapsadığı belirtildi.Sayıştay raporları ve MASAK analizleri dosyadaSoruşturmanın dayanakları arasında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile MASAK ve HTS analizleri de bulunuyor.Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda çok yönlü inceleme yürütüyor.Çok sayıda suçlama yöneltiliyorSoruşturma kapsamında şüphelilere;suçlamaları yöneltiliyor.Gözaltına alınan 55 şüpheliden 42'sinin belediye görevlisi, 13'ünün ise firma yetkilisi olduğu öğrenildi.Süreç adliyede devam edecekAdliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından haklarında uygulanacak adli işlemlere karar verilmesi bekleniyor.Soruşturma kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şüphelilerin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip edilmeyecekleri netlik kazanacak.
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erdal beşikçioğlu, ankara, sayıştay, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), haberler, türkiye, hts
erdal beşikçioğlu, ankara, sayıştay, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), haberler, türkiye, hts
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme: Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli adliyeye sevk edildi
13:54 02.08.2026 (güncellendi: 13:55 02.08.2026)
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma; ihale usulsüzlüğü, rüşvet ve zimmet gibi çok sayıda suçlamayı kapsıyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bulunuyor.
Operasyon 30 Temmuz'da başlatıldı
Başsavcılık, 30 Temmuz tarihinde belediyeye yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 55 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın merkezinde ihale ve imar iddiaları var
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddialarına dayanıyor.
Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların, belediyenin çeşitli hizmet ve projelerine ilişkin işlemleri kapsadığı belirtildi.
Sayıştay raporları ve MASAK analizleri dosyada
Soruşturmanın dayanakları arasında Sayıştay raporları
, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler
, müşteki beyanları
, CİMER başvuruları
, ses ve video kayıtları
ile MASAK
ve HTS analizleri
de bulunuyor.
Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda çok yönlü inceleme yürütüyor.
Çok sayıda suçlama yöneltiliyor
Soruşturma kapsamında şüphelilere;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme Edimin ifasına fesat karıştırma
suçlamaları yöneltiliyor.
Gözaltına alınan 55 şüpheliden 42'sinin belediye görevlisi, 13'ünün ise firma yetkilisi olduğu öğrenildi.
Süreç adliyede devam edecek
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından haklarında uygulanacak adli işlemlere karar verilmesi bekleniyor.
Soruşturma kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şüphelilerin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip edilmeyecekleri netlik kazanacak.