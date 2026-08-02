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Antalya'da moloz dökerken yangına neden olan sürücüye para cezası
Antalya'da moloz dökerken yangına neden olan sürücüye para cezası
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kepez ilçesinde moloz dökerken telleri koparıp yangına neden olan kamyonun sürücüsüne 115 bin lira ceza uygulandı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T19:47+0300
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Kepez Belediyesi izinsiz hafriyat ve moloz döken bir kamyonun damperinin döküm sırasında enerji nakil hatlarına temas ettiğini ve tellerin kopmasıyla ortaya çıkan kıvılcımların yangın çıkardığını bildirdi.Otluk ve çalılık alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, kamyon sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını, vatandaşlardan alınan bilgileri ve belediyeye ait foto kapan sistemlerinden elde edilen görüntüleri inceleyen ekipler araç sürücüsünün kimliğini belirledi.Yapılan incelemeler sonucunda, kamyon sürücüsüne, kaçak inşaat atığı ve moloz dökümü nedeniyle 115 bin lira idari ceza kesildi.Kepez Belediyesinin, kaçak atık dökümleriyle mücadele kapsamında ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 35 foto kapanla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107723419.html
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antalya, kepez belediyesi, yangın
antalya, kepez belediyesi, yangın

Antalya'da moloz dökerken yangına neden olan sürücüye para cezası

19:47 02.08.2026 (güncellendi: 19:55 02.08.2026)
© AA / Kepez BelediyesiAntalya'nın Kepez ilçesinde, moloz dökerken damperi elektrik nakil hatlarına temas eden ve tellerin kopması sonucu yangına neden olan kamyonun sürücüsüne ceza
Antalya'nın Kepez ilçesinde, moloz dökerken damperi elektrik nakil hatlarına temas eden ve tellerin kopması sonucu yangına neden olan kamyonun sürücüsüne ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA / Kepez Belediyesi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde moloz dökerken telleri koparıp yangına neden olan kamyonun sürücüsüne 115 bin lira ceza uygulandı.
Kepez Belediyesi izinsiz hafriyat ve moloz döken bir kamyonun damperinin döküm sırasında enerji nakil hatlarına temas ettiğini ve tellerin kopmasıyla ortaya çıkan kıvılcımların yangın çıkardığını bildirdi.
Otluk ve çalılık alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, kamyon sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını, vatandaşlardan alınan bilgileri ve belediyeye ait foto kapan sistemlerinden elde edilen görüntüleri inceleyen ekipler araç sürücüsünün kimliğini belirledi.
Yapılan incelemeler sonucunda, kamyon sürücüsüne, kaçak inşaat atığı ve moloz dökümü nedeniyle 115 bin lira idari ceza kesildi.
Kepez Belediyesinin, kaçak atık dökümleriyle mücadele kapsamında ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 35 foto kapanla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
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