Ronaldo 5 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'e 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

12.08.2025

2016 yılında tanışan çift iki çocuğa sahipler ve Ronaldo'nun önceki birlikteliklerinden de olan 3 diğer çocuğu ile beraber yaşıyorlar. 9 yıl süren bu birliktelik sonunda resmiyete döküldü. Rodriguez sosyal medya hesabında paylaştığı nişan yüzüklü fotoğrafıyla sevenlerine mutlu haberi verdi.Şu anda Suudi Arabistan'da Al-Nasr forması giyen Portekizli futbolcu ile Arjantin doğumlu İspanyol Georgina, ilk kez 2016 başlarında, Ronaldo henüz Real Madrid'in beyaz formasını giyerken tanıştı.Nasıl tanışmışlardı?Tahmin edilebileceği gibi, Rodriguez'in dünyası ilişkilerinin başlamasıyla birlikte altüst oldu. Rodriguez, 22 yaşındaydı ve Madrid'deki bir Gucci mağazasında satış elemanı olarak çalışırken Ronaldo onun hayatına bir ilk görüşte aşk masalı gibi girdi. Şu anda 31 yaşında olan Rodriguez, Ronaldo'yla tanışmalarını şöyle anlattı: "Bir çok kez işten sonra Bugatti marka arabasıyla gelirdi. Bunu gören iş arkadaşlarım çıldırıyorlardı. Çünkü onlar otobüsle işe gelirken, ben Bugatti ile geliyordum"O zamanlar perakende çalışanı olan Georgina, bale dansçısı olmayı hayal etmiş ancak ders alamayacak kadar maddi imkânı olmayan biriydi. Sonunda El Corte Ingles’teki Prada mağazasına geçti ve burada, Ronaldo enerjisini hissetmek isteyen müşterilerin kendisinden selfie istemeleriyle adeta bombardımana tutuldu. 2017 yılında ilk kızları Alana Martina dünyaya geldi, 2022’de ise ikizler Bella Esmeralda ve Angel dünyaya geldi ancak ne yazık ki Angel doğumda hayatını kaybetti. Rodriguez ile tanışmadan önce Ronaldo’nun dünyaya getirdiği üç çocuğunu da birlikte yetiştiriyorlar ve böylece mutlu bir yedi kişilik aile oldular.Çiftin hayranları sosyal medyada sadakatin önemini vurgularken, Rodriguez'in para avcısı gibi paranın peşinden koşmadan, aşkının peşinden gitmesini ve sonunda bunu bir nişan ile taçlandırmasını sevinçle karşıladılar.

