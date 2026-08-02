https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107723419.html
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T17:47+0300
2026-08-02T17:47+0300
2026-08-02T18:25+0300
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Muratlar ve Hacıbekirler köyleri çevresindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edilirken, çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbekirler köyündeki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yunanistanda-yangin-kazasi-iki-helikopter-havada-carpisti-1107723285.html
türki̇ye
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çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , çanakkale boğazı, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
17:47 02.08.2026 (güncellendi: 18:25 02.08.2026)
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Muratlar ve Hacıbekirler köyleri çevresindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edilirken, çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbekirler köyündeki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini bildirdi.