https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107723419.html

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T17:47+0300

2026-08-02T17:47+0300

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Muratlar ve Hacıbekirler köyleri çevresindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edilirken, çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbekirler köyündeki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yunanistanda-yangin-kazasi-iki-helikopter-havada-carpisti-1107723285.html

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