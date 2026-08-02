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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107723419.html
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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Muratlar ve Hacıbekirler köyleri çevresindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edilirken, çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbekirler köyündeki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yunanistanda-yangin-kazasi-iki-helikopter-havada-carpisti-1107723285.html
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çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , çanakkale boğazı, yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

17:47 02.08.2026 (güncellendi: 18:25 02.08.2026)
© AA / Burak AkayÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA / Burak Akay
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Muratlar ve Hacıbekirler köyleri çevresindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edilirken, çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbekirler köyündeki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 4 dozerle müdahale edildiğini bildirdi.
Yunanistan'da iki helikopter havada çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
DÜNYA
Yunanistan'da yangın kazası: İki helikopter havada çarpıştı
17:14
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