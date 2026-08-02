https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/canakkalede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-sogutma-calismalari-suruyor-1107726676.html
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T23:22+0300
2026-08-02T23:22+0300
2026-08-02T23:24+0300
türki̇ye
çanakkale
bayramiç
yangın
kontrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107726519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62cb36d9fdfed35ecbe8b49eb2193351.jpg
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine Bayramiç ilçesi Muratlar ve Hacıbekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı belirlendi.Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 9 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler ve itfaiye araçlarının da aralarında bulunduğu toplam 111 araç ve 488 personelle müdahale edilen yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.Çanakkale Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, saat 15.56'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bilgisi verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/antalyada-moloz-dokerken-yangina-neden-olan-surucuye-para-cezasi-1107725212.html
türki̇ye
çanakkale
bayramiç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107726519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b594fdcd22af43b8f96aa3d919fcd3f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, bayramiç, yangın, kontrol
çanakkale, bayramiç, yangın, kontrol
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor
23:22 02.08.2026 (güncellendi: 23:24 02.08.2026)
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine Bayramiç ilçesi Muratlar ve Hacıbekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı belirlendi.
Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 9 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler ve itfaiye araçlarının da aralarında bulunduğu toplam 111 araç ve 488 personelle müdahale edilen yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, saat 15.56'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bilgisi verildi:
Bölgede ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında özveriyle görev yapan başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları önemle rica olunur.