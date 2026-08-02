https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/babasinin-otomobilinde-bitkin-halde-bulundu-5-yasindaki-cocuk-kurtarilamadi-1107722389.html

Babasının otomobilinde bitkin halde bulundu: 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Babasının otomobilinde bitkin halde bulundu: 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde babasına ait otomobilde baygın ve bitkin halde bulunan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T16:26+0300

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Kayalar Mahallesi'nde babasına ait, kapıları ve camları kapalı otomobilde hareketsiz halde bulunan Muhammed Aras T., yakınları tarafından fark edildi.Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından çocuk, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Muhammed Aras T., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/site-icerisinde-kaybolmustu-2-yasindaki-cocuk-havuzda-olu-bulundu-1107614005.html

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Sputnik Türkiye

otomobil, araba, kaza, çocuk, çocuk büro amirliği, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, şüpheli ölüm