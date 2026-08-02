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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/babasinin-otomobilinde-bitkin-halde-bulundu-5-yasindaki-cocuk-kurtarilamadi-1107722389.html
Babasının otomobilinde bitkin halde bulundu: 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Babasının otomobilinde bitkin halde bulundu: 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Sputnik Türkiye
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde babasına ait otomobilde baygın ve bitkin halde bulunan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T16:26+0300
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türki̇ye
otomobil
araba
kaza
çocuk
çocuk büro amirliği
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
şüpheli ölüm
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Kayalar Mahallesi'nde babasına ait, kapıları ve camları kapalı otomobilde hareketsiz halde bulunan Muhammed Aras T., yakınları tarafından fark edildi.Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından çocuk, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Muhammed Aras T., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/site-icerisinde-kaybolmustu-2-yasindaki-cocuk-havuzda-olu-bulundu-1107614005.html
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otomobil, araba, kaza, çocuk, çocuk büro amirliği, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, şüpheli ölüm
otomobil, araba, kaza, çocuk, çocuk büro amirliği, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, şüpheli ölüm

Babasının otomobilinde bitkin halde bulundu: 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

16:26 02.08.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde babasına ait otomobilde baygın ve bitkin halde bulunan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kayalar Mahallesi'nde babasına ait, kapıları ve camları kapalı otomobilde hareketsiz halde bulunan Muhammed Aras T., yakınları tarafından fark edildi.
Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından çocuk, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Muhammed Aras T., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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