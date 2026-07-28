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Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki Kadir Tohum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T21:44+0300
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Akhisar Mahallesi’ndeki sitede yaşayan aile, çocuklarının evde olmadığını fark edince çevrede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda 2 yaşındaki çocuk, site içerisindeki havuzda hareketsiz halde bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kadir Tohum, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/anaokulunun-havuzunda-hayatini-kaybetmisti-kucuk-berranin-olumunde-aile-de-asli-kusurlu-bulundu-1099818440.html
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i̇negöl
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bursa, i̇negöl, havuz, yüzme havuzu, bebek, ölü, ölü bulundu
bursa, i̇negöl, havuz, yüzme havuzu, bebek, ölü, ölü bulundu

Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

21:44 28.07.2026
© AASite
Site - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki Kadir Tohum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akhisar Mahallesi’ndeki sitede yaşayan aile, çocuklarının evde olmadığını fark edince çevrede arama yaptı.
Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda 2 yaşındaki çocuk, site içerisindeki havuzda hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kadir Tohum, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Berra Dizi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
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Anaokulunun havuzunda hayatını kaybetmişti: Küçük Berra'nın ölümünde aile de 'asli kusurlu' bulundu
1 Ekim 2025, 10:51
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