https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/site-icerisinde-kaybolmustu-2-yasindaki-cocuk-havuzda-olu-bulundu-1107614005.html
Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki Kadir Tohum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T21:44+0300
2026-07-28T21:44+0300
2026-07-28T21:44+0300
türki̇ye
bursa
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havuz
yüzme havuzu
bebek
ölü
ölü bulundu
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Akhisar Mahallesi’ndeki sitede yaşayan aile, çocuklarının evde olmadığını fark edince çevrede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda 2 yaşındaki çocuk, site içerisindeki havuzda hareketsiz halde bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kadir Tohum, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/anaokulunun-havuzunda-hayatini-kaybetmisti-kucuk-berranin-olumunde-aile-de-asli-kusurlu-bulundu-1099818440.html
türki̇ye
bursa
i̇negöl
bebek
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bursa, i̇negöl, havuz, yüzme havuzu, bebek, ölü, ölü bulundu
bursa, i̇negöl, havuz, yüzme havuzu, bebek, ölü, ölü bulundu
Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki Kadir Tohum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akhisar Mahallesi’ndeki sitede yaşayan aile, çocuklarının evde olmadığını fark edince çevrede arama yaptı.
Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda 2 yaşındaki çocuk, site içerisindeki havuzda hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kadir Tohum, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.