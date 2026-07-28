https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/site-icerisinde-kaybolmustu-2-yasindaki-cocuk-havuzda-olu-bulundu-1107614005.html

Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

Site içerisinde kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki Kadir Tohum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T21:44+0300

2026-07-28T21:44+0300

2026-07-28T21:44+0300

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Akhisar Mahallesi’ndeki sitede yaşayan aile, çocuklarının evde olmadığını fark edince çevrede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama sonucunda 2 yaşındaki çocuk, site içerisindeki havuzda hareketsiz halde bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kadir Tohum, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/anaokulunun-havuzunda-hayatini-kaybetmisti-kucuk-berranin-olumunde-aile-de-asli-kusurlu-bulundu-1099818440.html

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i̇negöl

bebek

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Sputnik Türkiye

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