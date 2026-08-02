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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/adanada-lahmacun-tartismasi-gundem-oldu-5ten-az-satmam-diyen-esnafin-tezgahi-kaldirildi-1107721461.html
Adana'da lahmacun tartışması gündem oldu: '5'ten az satmam' diyen esnafın tezgahı kaldırıldı
Adana'da lahmacun tartışması gündem oldu: '5'ten az satmam' diyen esnafın tezgahı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Adana'da seyyar lahmacun satıcısıyla müşteri arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gündem oldu. Çocuğu için 2 lahmacun... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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Seyhan'da çocuğuyla birlikte alışveriş yapan bir kadın, seyyar lahmacun satıcısından 2 adet lahmacun satın almak istedi.Ancak seyyar satıcı, 5 adetten az satış yapmadığını belirterek talebi geri çevirdi. Kadının ısrar etmesi üzerine lahmacunları hazırlayan satıcı, "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim" diyerek satış yaptı. Ancak alışveriş sırasında poşet istenmesine de tepki gösteren satıcı, ambalaj maliyetini gerekçe göstererek müşteriyle tartıştı.Yaşanan anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/fethiyede-bir-lahmacunu-bin-450-liraya-satan-isletmeye-ceza-kesildi--1106077979.html
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adana, türkiye, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, tezgah, zabıta
adana, türkiye, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, tezgah, zabıta

Adana'da lahmacun tartışması gündem oldu: '5'ten az satmam' diyen esnafın tezgahı kaldırıldı

14:23 02.08.2026 (güncellendi: 14:28 02.08.2026)
© Fotoğraf : Seyhan BelediyesiAdana'da lahmacun tezgahı kaldırıldı
Adana'da lahmacun tezgahı kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© Fotoğraf : Seyhan Belediyesi
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Adana'da seyyar lahmacun satıcısıyla müşteri arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gündem oldu. Çocuğu için 2 lahmacun almak isteyen kadına gösterdiği tepki nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen satıcının tezgahı, zabıta ekiplerince kaldırıldı.
Seyhan'da çocuğuyla birlikte alışveriş yapan bir kadın, seyyar lahmacun satıcısından 2 adet lahmacun satın almak istedi.
Ancak seyyar satıcı, 5 adetten az satış yapmadığını belirterek talebi geri çevirdi. Kadının ısrar etmesi üzerine lahmacunları hazırlayan satıcı, "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim" diyerek satış yaptı. Ancak alışveriş sırasında poşet istenmesine de tepki gösteren satıcı, ambalaj maliyetini gerekçe göstererek müşteriyle tartıştı.
Yaşanan anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçerek seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı.
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
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