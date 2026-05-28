Fethiye'de bir lahmacunu bin 450 liraya satan işletmeye ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, bir lahmacunu bin 450 liraya satan işletmeye ceza kesti. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

Fethiye'de bir restoranın tek bir lahmacunu bin 450 liraya satmasıyla ilgili sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, işletmeye ceza kesti. İşletmenin kıymalı pideyi bin 500 liraya, pizzayı ise bin 800 liraya sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olduRestoran fiyatlarının sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı, söz konusu işletmeye denetime gitti. Yapılan incelemelerde, 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı. Bakanlık, menüdeki 5 adet ürüne ilişkin tespitlerin ardından, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirileceğini duyurdu.Ceza kesildi Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."Fahiş fiyatları şikayet edin Bakanlık fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri istendi.

