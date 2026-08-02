https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/abdde-yanginlar-buyuyor-100-bin-hektardan-fazla-alan-alevlere-teslim-oldu-1107719444.html
ABD'de yangınlar büyüyor: 100 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu
ABD'de yangınlar büyüyor: 100 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Washington eyaletinde 100 bin hektardan fazla alanı etkileyen orman yangınları nedeniyle geniş çaplı tahliyeler başlatıldı. Binlerce itfaiyeci... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Washington eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınları, geniş çaplı tahliyelere ve elektrik kesintilerine yol açtı. 100 bin hektardan fazla alanı etkileyen yangınlarla mücadele için binlerce personel görev yaparken, yetkililer yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle riskin büyüdüğünü bildirdi.Yangınlar hızla yayılıyorEyalet Doğal Kaynaklar Komiseri Dave Upthegrove, yaklaşık 4 bin kişinin eyalet genelindeki bir düzineden fazla yangına müdahale ettiğini açıkladı.Washington Valisi Bob Ferguson, eyalet genelinde acil durum ve ateş yakma yasağı ilan etti. Yetkililer, şu ana kadar yangınlara bağlı herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisinin bulunmadığını aktardı.Yaklaşık 230 bin nüfuslu Spokane kentindeki Old Trails Yangını, bin 200 hektarlık alana yayıldı ve yaklaşık 4 bin yapıyı tehdit etmeye başladı.Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, su arıtma tesisleri, atıktan enerji üretim tesisi ve Gazi İşleri Hastanesi dahil bazı kritik tesislerin tahliye edildiğini açıkladı. Kentte şimdiye kadar yaklaşık 200 ev boşaltıldı.Elektrik kesintileri ve yeni risk uyarısıElektrik dağıtım şirketi Avista, doğu Washington'da yaklaşık 60 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.Yetkililer, yaz başından bu yana eyalette yaklaşık 182 bin hektarlık alanın yandığını belirtti. En büyük yangın olan Kaiser Canyon Yangını ise yaklaşık 54 bin hektarlık alana ulaştı.Yangınlarla mücadeleye Ulusal Muhafızlar ile birlikte ABD'nin 12'den fazla eyaletinden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.
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abd, washington, yangın, i̇tfaiye, elektrik kesintisi
abd, washington, yangın, i̇tfaiye, elektrik kesintisi
ABD'de yangınlar büyüyor: 100 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu
ABD'nin Washington eyaletinde 100 bin hektardan fazla alanı etkileyen orman yangınları nedeniyle geniş çaplı tahliyeler başlatıldı. Binlerce itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, 60 bin kişi elektriksiz kaldı ve eyalet genelinde acil durum ilan edildi.
ABD'nin Washington eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınları, geniş çaplı tahliyelere ve elektrik kesintilerine yol açtı. 100 bin hektardan fazla alanı etkileyen yangınlarla mücadele için binlerce personel görev yaparken, yetkililer yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle riskin büyüdüğünü bildirdi.
Yangınlar hızla yayılıyor
Eyalet Doğal Kaynaklar Komiseri Dave Upthegrove, yaklaşık 4 bin kişinin eyalet genelindeki bir düzineden fazla yangına müdahale ettiğini açıkladı.
Washington Valisi Bob Ferguson, eyalet genelinde acil durum ve ateş yakma yasağı ilan etti. Yetkililer, şu ana kadar yangınlara bağlı herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisinin bulunmadığını aktardı.
Yaklaşık 230 bin nüfuslu Spokane kentindeki Old Trails Yangını, bin 200 hektarlık alana yayıldı ve yaklaşık 4 bin yapıyı tehdit etmeye başladı.
Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, su arıtma tesisleri, atıktan enerji üretim tesisi ve Gazi İşleri Hastanesi dahil bazı kritik tesislerin tahliye edildiğini açıkladı. Kentte şimdiye kadar yaklaşık 200 ev boşaltıldı.
Elektrik kesintileri ve yeni risk uyarısı
Elektrik dağıtım şirketi Avista, doğu Washington'da yaklaşık 60 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.
Vali Bob Ferguson
, "Eyaletimiz çok ciddi bir durumla karşı karşıya. Hafta sonu boyunca etkili olacak kuvvetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar yangınlarla mücadeleyi daha da zorlaştıracak."
ifadelerini kullandı.
Yetkililer, yaz başından bu yana eyalette yaklaşık 182 bin hektarlık alanın yandığını belirtti. En büyük yangın olan Kaiser Canyon Yangını ise yaklaşık 54 bin hektarlık alana ulaştı.
Yangınlarla mücadeleye Ulusal Muhafızlar ile birlikte ABD'nin 12'den fazla eyaletinden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Washington Ulusal Muhafızları Komutanı Tümgeneral Gent Welsh
, "Orada gördüklerimiz tam anlamıyla bir trajedi. Sabah gün doğduğunda ortaya çıkacak manzaralar hepimizi şaşkına çevirecek."
dedi.