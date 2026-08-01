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İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi
İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi
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İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei bölgesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde en az 21 kişi yaralandı. Son 40 yılın en güçlü... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T16:48+0300
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İtalya'nın güneyindeki Napoli kenti yakınlarında bulunan Campi Flegrei bölgesinde dün geç saatlerde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Yerel yetkililer, depremde en az 21 kişinin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Hasar gören binalar nedeniyle 250'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.Depremin, yaklaşık 3 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Napoli'nin yanı sıra Ischia Adası ile Sorrento Yarımadası'nda da hissedildiği bildirildi.Artçı sarsıntılar meydana geldiİtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), depremin bölgede bir süredir devam eden sismik hareketliliğin parçası olduğunu açıkladı.Ana depremin ardından yaklaşık 60 artçı sarsıntı kaydedilirken, bunlardan en büyüğünün 3.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.Binalar ve ulaşım altyapısı zarar gördüDeprem nedeniyle Campi Flegrei'de elektrik kesintileri yaşanırken, toplu ulaşımda aksamalar meydana geldi. Merkez üssüne yakın Pozzuoli kentinde bir bina kısmen çökerken, kayalık alandan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü.Yetkililer, şu ana kadar 9 binanın kullanım açısından riskli ilan edildiğini açıkladı. Pozzuoli İskelesi'nin hasar görmesi nedeniyle feribot seferleri durdurulurken, yüksek hızlı tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı.Vatandaşların güvenlik amacıyla geceyi sokaklarda geçirdiği belirtilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/pakistanda-cig-felaketi-14-zirve-rekortmeni-nirmal-purjanin-da-aralarinda-oldugu-10-dagci-oldu-1107709743.html
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avrupa, i̇talya, napoli, deprem, son depremler

İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi

16:48 01.08.2026
© AAİtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi
İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA
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İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei bölgesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde en az 21 kişi yaralandı. Son 40 yılın en güçlü sarsıntısı olarak kayıtlara geçen depremin ardından 250'den fazla kişi tahliye edilirken, bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
İtalya'nın güneyindeki Napoli kenti yakınlarında bulunan Campi Flegrei bölgesinde dün geç saatlerde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Yerel yetkililer, depremde en az 21 kişinin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Hasar gören binalar nedeniyle 250'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
Depremin, yaklaşık 3 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Napoli'nin yanı sıra Ischia Adası ile Sorrento Yarımadası'nda da hissedildiği bildirildi.
© REUTERS Salvatore Laportaİtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi
İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi
© REUTERS Salvatore Laporta

Artçı sarsıntılar meydana geldi

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), depremin bölgede bir süredir devam eden sismik hareketliliğin parçası olduğunu açıkladı.
Ana depremin ardından yaklaşık 60 artçı sarsıntı kaydedilirken, bunlardan en büyüğünün 3.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
© AAİtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi
İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
İtalya'da son 40 yılın en şiddetli depremi: Napoli yakınlarında 21 yaralı, yüzlerce kişi tahliye edildi
© AA

Binalar ve ulaşım altyapısı zarar gördü

Deprem nedeniyle Campi Flegrei'de elektrik kesintileri yaşanırken, toplu ulaşımda aksamalar meydana geldi. Merkez üssüne yakın Pozzuoli kentinde bir bina kısmen çökerken, kayalık alandan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü.
Yetkililer, şu ana kadar 9 binanın kullanım açısından riskli ilan edildiğini açıkladı. Pozzuoli İskelesi'nin hasar görmesi nedeniyle feribot seferleri durdurulurken, yüksek hızlı tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı.
Vatandaşların güvenlik amacıyla geceyi sokaklarda geçirdiği belirtilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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