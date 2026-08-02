https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/abdde-restorana-silahli-saldiri-en-az-3-kisi-hayatini-kaybetti-1107719835.html

ABD'de restorana silahlı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de restorana silahlı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Idaho eyaletindeki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırganın olayın ardından kendi silahıyla... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T13:36+0300

2026-08-02T13:36+0300

2026-08-02T13:36+0300

dünya

abd

idaho

silahlı saldırı

can kaybı

yaralı

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ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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abd, idaho, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı