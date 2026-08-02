https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/abdde-restorana-silahli-saldiri-en-az-3-kisi-hayatini-kaybetti-1107719835.html
ABD'de restorana silahlı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'de restorana silahlı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Idaho eyaletindeki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırganın olayın ardından kendi silahıyla... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T13:36+0300
2026-08-02T13:36+0300
2026-08-02T13:36+0300
dünya
abd
idaho
silahlı saldırı
can kaybı
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107719679_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a5fd481e392b215b8a2de491110f463f.jpg
ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/moskovanin-merkezindeki-restoranda-patlama-3-olu-15-yarali-1107717363.html
abd
idaho
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/02/1107719679_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_7885f0f3dda43ab5a24aa5728b23336e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, idaho, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı
abd, idaho, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı
ABD'de restorana silahlı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Idaho eyaletindeki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırganın olayın ardından kendi silahıyla yaşamına son verdiği bildirildi.
ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.
Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.
Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.