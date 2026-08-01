https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/yunanistan-tatilinde-kene-isirdi-42-gun-komada-kaldi-hala-gunde-18-ilac-kullaniyor-1107709147.html

Yunanistan tatilinde kene ısırdı: 42 gün komada kaldı, hala günde 18 ilaç kullanıyor

Yunanistan tatilinde kene ısırdı: 42 gün komada kaldı, hala günde 18 ilaç kullanıyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan tatilinde kene ısırmasının ardından kene kaynaklı ensefalit (TBE) geçiren 51 yaşındaki Victoria Stellas, 42 gün komada kaldı. Hafıza kaybı ve... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T15:12+0300

2026-08-01T15:12+0300

2026-08-01T15:12+0300

sağlik

i̇ngiltere

kene

kene kaynaklı ensefalit (tbe)

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Galler'de yaşayan 51 yaşındaki Victoria Stellas, 2019 yılında Yunanistan'ın Siros Adası'nda tatil yaptığı sırada kene ısırmasının ardından ağır sağlık sorunları yaşamaya başladı.İlk olarak grip benzeri belirtiler gösteren Stellas, İngiltere'ye döndükten sonra gece nöbetleri geçirmeye başladı. Yapılan tetkiklerin ardından nöroloji merkezine sevk edilen Stellas, doktorlar tarafından 42 gün boyunca kontrollü komaya alındı. Yapılan incelemeler sonucunda Stellas'a, kene kaynaklı ensefalit (TBE) teşhisi konuldu.Hafıza kaybı ve nöbetlerle yaşamını sürdürüyorTedavisinin ardından taburcu edilen Stellas, hafıza problemleri ve epileptik nöbetler nedeniyle günlük yaşamında ciddi zorluklar yaşamaya devam ediyor.Günde 15 ila 18 ilaç kullanan Stellas, hafıza sorunları nedeniyle iki işini kaybettiğini belirterek yaşadıklarının ardından insanları kene kaynaklı hastalıklar konusunda bilinçlendirmeye çalıştığını söyledi.Uzmanlardan aşı ve korunma uyarısıİngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), TBE'nin Avrupa, Rusya ile Çin ve Japonya'nın bazı bölgelerinde görülen viral bir enfeksiyon olduğunu belirtiyor.Uzmanlara göre riskli bölgelere seyahat edecek kişilerin en az bir ay önce TBE aşısı yaptırmaları öneriliyor. Ayrıca doğada uzun kollu kıyafetler giymek, DEET içeren böcek kovucular kullanmak ve açık havadan döndükten sonra vücudu kene açısından kontrol etmek büyük önem taşıyor.Liverpool Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Benedict Michael ise TBE vakalarının dünya genelinde arttığını ancak ağır seyreden vakaların nadir olduğunu belirterek, hastaların yaklaşık yüzde 3'ünde beyin iltihabı geliştiğini, yüzde 97'sinde ise hastalığın hafif belirtilerle atlatıldığını ifade etti.TBE nasıl bulaşır?En yaygın bulaşma yolu, enfekte bir kenenin ısırmasıdır. Nadiren, enfekte keçi, koyun veya ineklerden elde edilen pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle de bulaşabilir. İnsandan insana bulaşmaz.Belirtileri nelerdir?TBE genellikle iki evrede seyreder:İlk evre (grip benzeri belirtiler):Bu belirtiler birkaç gün sürebilir ve ardından geçebilir.İkinci evre (bazı hastalarda):Virüs merkezi sinir sistemine ulaştığında daha ciddi belirtiler ortaya çıkabilir:Her kene ısırığı TBE'ye neden olur mu?Hayır. Her kene TBE virüsü taşımaz. Ayrıca virüsü taşıyan bir kene tarafından ısırılan herkes de hastalanmaz. Enfekte olan kişilerin büyük bir kısmı ya hiç belirti göstermez ya da hastalığı hafif geçirir. Ağır nörolojik komplikasyonlar daha nadir görülür.Türkiye'de görülüyor mu?Türkiye'de kene denildiğinde en çok Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gündeme gelse de, TBE vakaları oldukça nadirdir. Buna karşın TBE, başta Orta ve Doğu Avrupa olmak üzere Baltık ülkeleri, İskandinavya'nın bazı bölgeleri, Rusya ve Doğu Asya'nın belirli kesimlerinde daha yaygın görülmektedir.

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i̇ngiltere, kene, kene kaynaklı ensefalit (tbe)