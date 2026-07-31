https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yeni-arastirma-obezite-alzheimer-riskini-artirabilir-1107689719.html

Yeni araştırma: Obezite Alzheimer riskini artırabilir

Yeni araştırma: Obezite Alzheimer riskini artırabilir

Sputnik Türkiye

ABD'deki Houston Methodist araştırmacıları, obezitenin beyne ulaşan bazı yağ molekülleri aracılığıyla Alzheimer hastalığını hızlandırabilecek biyolojik... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T17:42+0300

2026-07-31T17:42+0300

2026-07-31T17:42+0300

sağlik

obezite

beyin

alzheimer

sinyal

protein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105364051_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_6219e984052bcc51f1ee2cc4e86043ec.png

Houston Methodist araştırmacılarının Molecular Neurodegeneration dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, obezite yalnızca metabolizmayı değil, beyne gönderilen biyolojik sinyalleri de değiştiriyor. Araştırmacılar, bu değişimin Alzheimer hastalığıyla ilişkili hasarı artırabilecek mekanizmaları harekete geçirebildiğini belirledi.Çalışmada, hücre zarlarında bulunan 'fosfatidiletanolamin (PE)' adı verilen yağ moleküllerinin obeziteyle birlikte arttığı ve küçük taşıyıcı yapılarla beyne ulaşabildiği tespit edildi. Araştırmaya göre bu moleküller, beyne ulaştığında sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozabiliyor, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor ve amiloid proteinlerinin birikmesini teşvik edebiliyor.Yağ molekülleri tedavi için yeni hedef olabilirAraştırmada ayrıca PE moleküllerinin dengesinin yeniden sağlanmasının, Alzheimer modellerinde beyin fonksiyonlarını ve bilişsel performansı iyileştirdiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu yağ moleküllerini veya beyne taşınmalarını sağlayan mekanizmaları hedef alan tedavilerin, obeziteye bağlı Alzheimer riskini azaltmada yeni bir yaklaşım sunabileceğini belirtti.Araştırmanın ortak yürütücülerinden Dr. Li Yang ise bu bulguların insanlar üzerinde kullanılabilecek tedavilere dönüşebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ebola-salgini-kontrolden-cikiyor-virus-tarihinin-en-hizli-yayilan-salgini-oldu-1107683199.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

obezite, beyin, alzheimer, sinyal, protein