https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yeni-arastirma-obezite-alzheimer-riskini-artirabilir-1107689719.html
Yeni araştırma: Obezite Alzheimer riskini artırabilir
Yeni araştırma: Obezite Alzheimer riskini artırabilir
Sputnik Türkiye
ABD'deki Houston Methodist araştırmacıları, obezitenin beyne ulaşan bazı yağ molekülleri aracılığıyla Alzheimer hastalığını hızlandırabilecek biyolojik... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T17:42+0300
2026-07-31T17:42+0300
2026-07-31T17:42+0300
sağlik
obezite
beyin
alzheimer
sinyal
protein
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Houston Methodist araştırmacılarının Molecular Neurodegeneration dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, obezite yalnızca metabolizmayı değil, beyne gönderilen biyolojik sinyalleri de değiştiriyor. Araştırmacılar, bu değişimin Alzheimer hastalığıyla ilişkili hasarı artırabilecek mekanizmaları harekete geçirebildiğini belirledi.Çalışmada, hücre zarlarında bulunan 'fosfatidiletanolamin (PE)' adı verilen yağ moleküllerinin obeziteyle birlikte arttığı ve küçük taşıyıcı yapılarla beyne ulaşabildiği tespit edildi. Araştırmaya göre bu moleküller, beyne ulaştığında sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozabiliyor, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor ve amiloid proteinlerinin birikmesini teşvik edebiliyor.Yağ molekülleri tedavi için yeni hedef olabilirAraştırmada ayrıca PE moleküllerinin dengesinin yeniden sağlanmasının, Alzheimer modellerinde beyin fonksiyonlarını ve bilişsel performansı iyileştirdiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu yağ moleküllerini veya beyne taşınmalarını sağlayan mekanizmaları hedef alan tedavilerin, obeziteye bağlı Alzheimer riskini azaltmada yeni bir yaklaşım sunabileceğini belirtti.Araştırmanın ortak yürütücülerinden Dr. Li Yang ise bu bulguların insanlar üzerinde kullanılabilecek tedavilere dönüşebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ebola-salgini-kontrolden-cikiyor-virus-tarihinin-en-hizli-yayilan-salgini-oldu-1107683199.html
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obezite, beyin, alzheimer, sinyal, protein
obezite, beyin, alzheimer, sinyal, protein
Yeni araştırma: Obezite Alzheimer riskini artırabilir
ABD'deki Houston Methodist araştırmacıları, obezitenin beyne ulaşan bazı yağ molekülleri aracılığıyla Alzheimer hastalığını hızlandırabilecek biyolojik süreçleri tetikleyebileceğini ortaya koydu. Bulgular, hastalığın önlenmesine yönelik yeni tedavi yollarına kapı aralayabilir.
Houston Methodist araştırmacılarının Molecular Neurodegeneration dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, obezite yalnızca metabolizmayı değil, beyne gönderilen biyolojik sinyalleri de değiştiriyor. Araştırmacılar, bu değişimin Alzheimer hastalığıyla ilişkili hasarı artırabilecek mekanizmaları harekete geçirebildiğini belirledi.
Çalışmada, hücre zarlarında bulunan 'fosfatidiletanolamin (PE)' adı verilen yağ moleküllerinin obeziteyle birlikte arttığı ve küçük taşıyıcı yapılarla beyne ulaşabildiği tespit edildi. Araştırmaya göre bu moleküller, beyne ulaştığında sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozabiliyor, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor ve amiloid proteinlerinin birikmesini teşvik edebiliyor.
Yağ molekülleri tedavi için yeni hedef olabilir
Araştırmanın ortak yürütücülerinden Houston Methodist Chao Center for BRAIN
araştırmacısı Dr. Stephen Wong
, "Obezite, sinyallerin beyne ulaşma şeklini değiştirebilir. Sevindirici olan ise bunun tedavi edilebilir bir süreç olabileceğini düşünmemizdir."
ifadelerini kullandı.
Araştırmada ayrıca PE moleküllerinin dengesinin yeniden sağlanmasının, Alzheimer modellerinde beyin fonksiyonlarını ve bilişsel performansı iyileştirdiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu yağ moleküllerini veya beyne taşınmalarını sağlayan mekanizmaları hedef alan tedavilerin, obeziteye bağlı Alzheimer riskini azaltmada yeni bir yaklaşım sunabileceğini belirtti.
Araştırmanın ortak yürütücülerinden Dr. Li Yang ise bu bulguların insanlar üzerinde kullanılabilecek tedavilere dönüşebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.