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YÖK harekete geçti: Öğrenci ücretlerinde yüzde 25 sınırı
YÖK harekete geçti: Öğrenci ücretlerinde yüzde 25 sınırı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında vakıf üniversitelerinde hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Özvar, CİMER'e ulaşan başvurularda bazı vakıf üniversitelerinin belirlenen artış oranının üzerinde zam yaptığı ve öğrenim ücretlerini resmi internet sitelerinde yayımlamadığı yönünde şikayetler bulunduğunu belirtti.Vakıf yükseköğretim kurumlarına gerekli uyarıların yapıldığını aktaran Özvar, şu ifadeleri kullandı:
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yükseköğretim kurulu (yök), yök, sınav, sınav yerleri, sınav sistemi, vakıf üniversiteleri
yükseköğretim kurulu (yök), yök, sınav, sınav yerleri, sınav sistemi, vakıf üniversiteleri

YÖK harekete geçti: Öğrenci ücretlerinde yüzde 25 sınırı

00:58 01.08.2026
© AAYÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında vakıf üniversitelerinde hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılacak artışların yüzde 25'i aşmaması gerektiğini bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Özvar, CİMER'e ulaşan başvurularda bazı vakıf üniversitelerinin belirlenen artış oranının üzerinde zam yaptığı ve öğrenim ücretlerini resmi internet sitelerinde yayımlamadığı yönünde şikayetler bulunduğunu belirtti.
Vakıf yükseköğretim kurumlarına gerekli uyarıların yapıldığını aktaran Özvar, şu ifadeleri kullandı:

Vakıf yükseköğretim kurumlarımızda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve 1. sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırmıştık. Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ve öğrenim ücretlerinin resmî internet sayfalarında ilan edilmediğine ilişkin Başkanlığımıza çok sayıda şikâyet ulaştı. Bu nedenle tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı göndererek belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının yüzde 25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

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