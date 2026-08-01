https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/usta-oyuncu-can-kolukisa-hayatini-kaybetti-1107714816.html
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının ailesi sosyal medya hesabından yaptığı... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T19:19+0300
2026-08-01T19:19+0300
2026-08-01T19:19+0300
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Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini ailesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.Can Kolukısa kimdir?1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa, Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim gördü. Daha sonra Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde oyunculuk eğitimi aldı.Tiyatro kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli topluluklarda sahne alan Kolukısa, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini üstlendi.Yeşilçam ve televizyonun unutulmaz isimlerinden biriydiCan Kolukısa, sinema kariyerinde Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu, Arabesk, Asılacak Kadın, Mavi Sürgün ve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol aldı.Televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı usta oyuncu; Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl, Hanımın Çiftliği, Gibi, Balkan Ninnisi, İnci Taneleri ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinde kamera karşısına çıktı.Sanatçının cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/masterchef-sampiyonu-eren-kasikcinin-evinde-olu-bulunmasinin-ardindan-son-sozleri-yeniden-gundemde-1107653426.html
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türkiye, can kolukısa, yeşilçam
türkiye, can kolukısa, yeşilçam
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini ailesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.
1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa, Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim gördü. Daha sonra Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Tiyatro kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli topluluklarda sahne alan Kolukısa, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini üstlendi.
Yeşilçam ve televizyonun unutulmaz isimlerinden biriydi
Can Kolukısa, sinema kariyerinde Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu, Arabesk, Asılacak Kadın, Mavi Sürgün ve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol aldı.
Televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı usta oyuncu; Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl, Hanımın Çiftliği, Gibi, Balkan Ninnisi, İnci Taneleri ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinde kamera karşısına çıktı.
Sanatçının cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.