https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/uskudar-belediye-baskani-sinem-dedetas-gorevden-uzaklastirildi-1107714285.html
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamaları kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, geçici... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dedetaş hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma hatırlatıldı.Açıklamada, soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.İstanbul Valiliği, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/uskudar-belediye-baskani-sinem-dedetas-hakkinda-tutuklama-talebi-1107691504.html
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türkiye, sinem dedetaş, i̇çişleri bakanlığı
türkiye, sinem dedetaş, i̇çişleri bakanlığı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
18:37 01.08.2026 (güncellendi: 19:01 01.08.2026)
İçişleri Bakanlığı, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamaları kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dedetaş hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma hatırlatıldı.
Açıklamada, soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
İstanbul Valiliği, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.