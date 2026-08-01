https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ukrayna-merkez-bankasi-baskani-lojistik-sorunlari-nedeniyle-ihracat-durma-noktasina-geldi-1107716981.html
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı: Lojistik sorunları nedeniyle ihracat durma noktasına geldi
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı: Lojistik sorunları nedeniyle ihracat durma noktasına geldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andrey Pışnıy, deniz yolu lojistiğindeki kısıtlamalar nedeniyle ülkenin ürün ihracatının ciddi gecikmelere uğradığını veya... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andrey Pışnıy, ülkenin ihracat süreçlerinde ciddi aksamalar yaşandığını ve bazı kalemlerde sevkiyatın geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Pışnıy, ihracattaki sorunların temelinde deniz yolu lojistiğinde yaşanan kısıtlamaların yattığını vurguladı.Konuya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı Facebook* üzerinden paylaşan Pışnıy, “Özellikle reel sektör işletmeleri üzerinde deniz lojistiğindeki sınırlamalar çok belirgin şekilde hissediliyor. Bu nedenle ürün ihracatı ciddi biçimde gecikiyor ya da geçici olarak durduruluyor” ifadelerini kullandı.Ukraynalı şirketlerin faaliyet koşullarının giderek zorlaştığına dikkati çeken Pışnıy; nakit akışlarında sıkıntılar, stoklarda hazır ürün birikmesi, fiyat ve talep yapısındaki değişimler ile üretim ve lojistik zincirlerinde bozulmalar yaşandığını aktardı. Pışnıy, bu sorunların doğrudan bir sonucu olarak işletmeler üzerindeki yükün arttığını, kredi geri ödemelerinin zamanında yapılmasının zorlaştığını ve yeni finansman bulmada güçlükler çekildiğini kaydetti.Tüzel kişilerin finansal durumundaki bozulmanın Ukrayna bankacılık sektörünü de etkilediğini ifade eden Pışnıy, ortaya çıkan risklere karşı gerekli adımlar atılmadığı takdirde, işletmelerin yaşadığı zorlukların bankaların kredi portföy kalitesinde bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.Daha önce Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatında sorunlar yaşamaya başladığını yazmıştı. Haberde, deniz taşımacılığındaki aksaklıkların, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun lojistiğinde kullanılan Karadeniz limanlarındaki askeri hedeflere düzenlediği saldırılarla bağlantılı olabileceği değerlendirmesine yer verilmişti. Vladimir Zelenskiy de önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın kargo taşımacılığında deniz limanlarını kullanma imkanını kaybettiğini doğrulamıştı.* Meta (Facebook ve Instagram) şirketinin faaliyetleri Rusya’da “aşırılıkçı” örgüt kapsamında yasaklı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-odessa-ve-nikolayev-limanlarina-yeni-saldirilar-duzenlendi-1107713730.html
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ukrayna, merkez bankası, karadeniz, lojistik, i̇hracat, rusya, rus silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, meta
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı: Lojistik sorunları nedeniyle ihracat durma noktasına geldi
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andrey Pışnıy, deniz yolu lojistiğindeki kısıtlamalar nedeniyle ülkenin ürün ihracatının ciddi gecikmelere uğradığını veya geçici olarak durdurulduğunu, bunun da reel sektör ve bankacılık sistemi üzerinde ek baskı yarattığını açıkladı.
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andrey Pışnıy, ülkenin ihracat süreçlerinde ciddi aksamalar yaşandığını ve bazı kalemlerde sevkiyatın geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Pışnıy, ihracattaki sorunların temelinde deniz yolu lojistiğinde yaşanan kısıtlamaların yattığını vurguladı.
Konuya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı Facebook* üzerinden paylaşan Pışnıy, “Özellikle reel sektör işletmeleri üzerinde deniz lojistiğindeki sınırlamalar çok belirgin şekilde hissediliyor. Bu nedenle ürün ihracatı ciddi biçimde gecikiyor ya da geçici olarak durduruluyor” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı şirketlerin faaliyet koşullarının giderek zorlaştığına dikkati çeken Pışnıy; nakit akışlarında sıkıntılar, stoklarda hazır ürün birikmesi, fiyat ve talep yapısındaki değişimler ile üretim ve lojistik zincirlerinde bozulmalar yaşandığını aktardı. Pışnıy, bu sorunların doğrudan bir sonucu olarak işletmeler üzerindeki yükün arttığını, kredi geri ödemelerinin zamanında yapılmasının zorlaştığını ve yeni finansman bulmada güçlükler çekildiğini kaydetti.
Tüzel kişilerin finansal durumundaki bozulmanın Ukrayna bankacılık sektörünü de etkilediğini ifade eden Pışnıy, ortaya çıkan risklere karşı gerekli adımlar atılmadığı takdirde, işletmelerin yaşadığı zorlukların bankaların kredi portföy kalitesinde bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.
Daha önce Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatında sorunlar yaşamaya başladığını yazmıştı. Haberde, deniz taşımacılığındaki aksaklıkların, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunun lojistiğinde kullanılan Karadeniz limanlarındaki askeri hedeflere düzenlediği saldırılarla bağlantılı olabileceği değerlendirmesine yer verilmişti. Vladimir Zelenskiy de önceki açıklamalarında, Ukrayna’nın kargo taşımacılığında deniz limanlarını kullanma imkanını kaybettiğini doğrulamıştı.
* Meta (Facebook ve Instagram) şirketinin faaliyetleri Rusya’da “aşırılıkçı” örgüt kapsamında yasaklı bulunuyor.