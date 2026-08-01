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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ukrayna-insansiz-botlarinin-karadenizde-saldirdigi-yanina-adli-sivil-gemi-batti-1107705703.html
Ukrayna insansız botlarının Karadeniz’de saldırdığı Yanina adlı sivil gemi battı
Ukrayna insansız botlarının Karadeniz’de saldırdığı Yanina adlı sivil gemi battı
Sputnik Türkiye
Rosatom, yan kuruluşu olan FESCO şirketine ait Yanina konteyner gemisinin dün gece Ukrayna donanmasına ait insansız botların saldırısının ardından... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T13:44+0300
2026-08-01T13:44+0300
dünya
rusya
rosatom
ukrayna
karadeniz
novorossiysk
aleksey lihaçev
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
gemi
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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, yan kuruluşu olan FESCO şirketine ait Yanina adlı konteyner gemisinin dün gece saatlerinde Ukrayna donanmasına ait insansız botların saldırısında aldığı hasar nedeniyle Novorossiysk'ten 130 mil açıkta battığını bildirdi.Açıklamada, "Dün gece Karadeniz'de, Novorossiysk kentine 130 mil uzaklıkta (Rosatom bünyesinde yer alan) FESCO'ya ait Yanina adlı gemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait deniz savaş dronlarının saldırısı sonucu hasar gördü ve battı" ifadelerine yer verildi.Olaya ilişkin açıklama yapan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna ordusunun saldırdığı Yanina geminin uluslararası sularda seyreden sıradan bir sivil konteyner gemisi olduğunu belirtti.Lihaçev, gemideki 17 mürettebat üyesinin tamamının kurtarıldığını, insanların sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.Rosatom Başkanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısını korsanlık ve deniz gaspı olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rosatom-energodarda-27-nisandan-bu-yana-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-11-sivil-hayatini-kaybetti-1107198527.html
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rusya, rosatom, ukrayna, karadeniz, novorossiysk, aleksey lihaçev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, gemi
rusya, rosatom, ukrayna, karadeniz, novorossiysk, aleksey lihaçev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, gemi

Ukrayna insansız botlarının Karadeniz’de saldırdığı Yanina adlı sivil gemi battı

13:44 01.08.2026
© FESCOFESCO'ya ait Yanina konteyner gemisi
FESCO'ya ait Yanina konteyner gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© FESCO
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Rosatom, yan kuruluşu olan FESCO şirketine ait Yanina konteyner gemisinin dün gece Ukrayna donanmasına ait insansız botların saldırısının ardından Novorossiysk'ten 130 mil açıkta battığını bildirdi.
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, yan kuruluşu olan FESCO şirketine ait Yanina adlı konteyner gemisinin dün gece saatlerinde Ukrayna donanmasına ait insansız botların saldırısında aldığı hasar nedeniyle Novorossiysk'ten 130 mil açıkta battığını bildirdi.
Açıklamada, "Dün gece Karadeniz'de, Novorossiysk kentine 130 mil uzaklıkta (Rosatom bünyesinde yer alan) FESCO'ya ait Yanina adlı gemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait deniz savaş dronlarının saldırısı sonucu hasar gördü ve battı" ifadelerine yer verildi.
Olaya ilişkin açıklama yapan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna ordusunun saldırdığı Yanina geminin uluslararası sularda seyreden sıradan bir sivil konteyner gemisi olduğunu belirtti.
Lihaçev, gemideki 17 mürettebat üyesinin tamamının kurtarıldığını, insanların sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.
Rosatom Başkanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısını korsanlık ve deniz gaspı olarak nitelendirdi.
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