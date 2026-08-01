https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ukrayna-insansiz-botlarinin-karadenizde-saldirdigi-yanina-adli-sivil-gemi-batti-1107705703.html

Ukrayna insansız botlarının Karadeniz’de saldırdığı Yanina adlı sivil gemi battı

Ukrayna insansız botlarının Karadeniz’de saldırdığı Yanina adlı sivil gemi battı

Sputnik Türkiye

Rosatom, yan kuruluşu olan FESCO şirketine ait Yanina konteyner gemisinin dün gece Ukrayna donanmasına ait insansız botların saldırısının ardından... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T13:44+0300

2026-08-01T13:44+0300

2026-08-01T13:44+0300

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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, yan kuruluşu olan FESCO şirketine ait Yanina adlı konteyner gemisinin dün gece saatlerinde Ukrayna donanmasına ait insansız botların saldırısında aldığı hasar nedeniyle Novorossiysk'ten 130 mil açıkta battığını bildirdi.Açıklamada, "Dün gece Karadeniz'de, Novorossiysk kentine 130 mil uzaklıkta (Rosatom bünyesinde yer alan) FESCO'ya ait Yanina adlı gemi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait deniz savaş dronlarının saldırısı sonucu hasar gördü ve battı" ifadelerine yer verildi.Olaya ilişkin açıklama yapan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna ordusunun saldırdığı Yanina geminin uluslararası sularda seyreden sıradan bir sivil konteyner gemisi olduğunu belirtti.Lihaçev, gemideki 17 mürettebat üyesinin tamamının kurtarıldığını, insanların sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.Rosatom Başkanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısını korsanlık ve deniz gaspı olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rosatom-energodarda-27-nisandan-bu-yana-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-11-sivil-hayatini-kaybetti-1107198527.html

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rusya, rosatom, ukrayna, karadeniz, novorossiysk, aleksey lihaçev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, gemi