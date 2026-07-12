https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rosatom-energodarda-27-nisandan-bu-yana-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-11-sivil-hayatini-kaybetti-1107198527.html

Rosatom: Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti

Rosatom: Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rosatom Başkanı Liahçev, "Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T17:52+0300

2026-07-12T17:52+0300

2026-07-12T17:52+0300

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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Zaporoje Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) uydu kenti Energodar’da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.Daha önce Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının otobüs durağını vurduğunu, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını duyurmuştu.Bu bağlamda bir açıklama yapan Lihaçev, “Olay şöyle gelişti: Bir saldırı dronu Pazar sabahı Energodar'daki otobüs durağına isabet etti ve orada bulunan sıradan insanları, herkesi vurdu. (Gerilimin topyekün tırmandığı) 27 Nisan'dan bu yana 11 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı” ifadelerini kullandı.Lihaçev ayrıca, "Uluslararası kuruluşlar ve Avrupalı ​​liderler, en iyi ihtimalle 'Avrupa siyasi doğruluğu' perdesinin arkasına saklanıyor veya olup bitenleri görmezden gelmeyi tercih ediyor" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lihacev-iran-nukleer-sektoru-yonetimiyle-temas-kesildi-nukleer-tesislerin-durumu-belirsiz-1103971239.html

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rusya, rosatom, aleksey lihaçev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı