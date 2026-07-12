https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rosatom-energodarda-27-nisandan-bu-yana-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-11-sivil-hayatini-kaybetti-1107198527.html
Rosatom: Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti
Rosatom: Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Liahçev, "Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T17:52+0300
2026-07-12T17:52+0300
2026-07-12T17:52+0300
dünya
rusya
rosatom
aleksey lihaçev
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086738247_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_b12c7ad086742f5004c22b91304a447e.jpg
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Zaporoje Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) uydu kenti Energodar’da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.Daha önce Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının otobüs durağını vurduğunu, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını duyurmuştu.Bu bağlamda bir açıklama yapan Lihaçev, “Olay şöyle gelişti: Bir saldırı dronu Pazar sabahı Energodar'daki otobüs durağına isabet etti ve orada bulunan sıradan insanları, herkesi vurdu. (Gerilimin topyekün tırmandığı) 27 Nisan'dan bu yana 11 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı” ifadelerini kullandı.Lihaçev ayrıca, "Uluslararası kuruluşlar ve Avrupalı liderler, en iyi ihtimalle 'Avrupa siyasi doğruluğu' perdesinin arkasına saklanıyor veya olup bitenleri görmezden gelmeyi tercih ediyor" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lihacev-iran-nukleer-sektoru-yonetimiyle-temas-kesildi-nukleer-tesislerin-durumu-belirsiz-1103971239.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086738247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_492170589168f925333b77bc569e68ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rosatom, aleksey lihaçev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
rusya, rosatom, aleksey lihaçev, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
Rosatom: Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti
Rosatom Başkanı Liahçev, "Energodar'da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Zaporoje Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) uydu kenti Energodar’da 27 Nisan'dan bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Daha önce Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının otobüs durağını vurduğunu, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Bu bağlamda bir açıklama yapan Lihaçev, “Olay şöyle gelişti: Bir saldırı dronu Pazar sabahı Energodar'daki otobüs durağına isabet etti ve orada bulunan sıradan insanları, herkesi vurdu. (Gerilimin topyekün tırmandığı) 27 Nisan'dan bu yana 11 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı” ifadelerini kullandı.
Lihaçev ayrıca, "Uluslararası kuruluşlar ve Avrupalı liderler, en iyi ihtimalle 'Avrupa siyasi doğruluğu' perdesinin arkasına saklanıyor veya olup bitenleri görmezden gelmeyi tercih ediyor" vurgusunu yaptı.