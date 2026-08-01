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Türk F-16'ları NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı
Türk F-16'ları NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığının, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldığını... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T23:39+0300
2026-08-01T23:39+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
hanno pevkur
estonya
milli savunma bakanlığı (msb)
hava kuvvetleri komutanlığı
nato
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Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığının 29 Temmuz'da Estonya Amari Hava Üssü'ne intikalini tamamladığı belirtildi.Komutanlığın, 30-31 Temmuz'da çevre tanıma uçuşları gerçekleştirdiği, planlı brifingler ve hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Paylaşımda, devir teslim töreninden görüntülere de yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-muzakere-surecindeki-son-durumu-ele-1107717669.html
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türkiye, hanno pevkur, estonya, milli savunma bakanlığı (msb), hava kuvvetleri komutanlığı, nato
türkiye, hanno pevkur, estonya, milli savunma bakanlığı (msb), hava kuvvetleri komutanlığı, nato

Türk F-16'ları NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı

23:39 01.08.2026
© Fotoğraf : AKHARMAN / TSKTürk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© Fotoğraf : AKHARMAN / TSK
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığının, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığının 29 Temmuz'da Estonya Amari Hava Üssü'ne intikalini tamamladığı belirtildi.
Komutanlığın, 30-31 Temmuz'da çevre tanıma uçuşları gerçekleştirdiği, planlı brifingler ve hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

31 Temmuz'da Estonya tarafından organize edilen devir teslim törenine, NATO Temsilcisi (HQ AIRCOM Hava Komuta Kontrol Lideri) Albay Keith D. Mckee, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Portekiz Ulusal Savunma Bakanı Joao Nuno de Lacerda Teixeira de Melo, Türkiye Temsilcisi Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli katıldı. 181'inci Jet Filo Komutanlığımız, 1 Ağustos 2026 saat 09.00 itibarıyla NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-72 nöbetini devraldı. Görev süresi boyunca 7/24 alarm-reaksiyon nöbeti tutulacak, NATO ve Estonya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler icra edilecek.

Paylaşımda, devir teslim töreninden görüntülere de yer verildi.
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