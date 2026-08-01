https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-muzakere-surecindeki-son-durumu-ele-1107717669.html

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T23:23+0300

2026-08-01T23:23+0300

2026-08-01T23:23+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

i̇ran

hakan fidan

abbas arakçi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.Arakçi ile yaptığı görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirten Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

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