Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-muzakere-surecindeki-son-durumu-ele-1107717669.html
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T23:23+0300
2026-08-01T23:23+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
i̇ran
hakan fidan
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103146675_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_78e0bea82093859d069160afa5d8e3a1.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.Arakçi ile yaptığı görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirten Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/sebte-krizi-60-binden-fazla-gocmen-neden-bir-anda-ispanya-sinirina-akin-etti-1107709891.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103146675_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f79732404e42063b1d37335f7205e63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇ran, hakan fidan, abbas arakçi
türkiye, i̇ran, hakan fidan, abbas arakçi

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı

23:23 01.08.2026
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Arakçi ile yaptığı görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirten Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
POLİTİKA
Sebte Krizi: 60 binden fazla göçmen neden bir anda İspanya sınırına akın etti?
16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала