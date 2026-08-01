https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/bakan-fidan-iran-disisleri-bakani-arakci-ile-telefonda-gorustu-muzakere-surecindeki-son-durumu-ele-1107717669.html
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T23:23+0300
2026-08-01T23:23+0300
2026-08-01T23:23+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
i̇ran
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.Arakçi ile yaptığı görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirten Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/sebte-krizi-60-binden-fazla-gocmen-neden-bir-anda-ispanya-sinirina-akin-etti-1107709891.html
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türkiye, i̇ran, hakan fidan, abbas arakçi
türkiye, i̇ran, hakan fidan, abbas arakçi
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü: Müzakere sürecindeki son durumu ele aldı
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Arakçi ile yaptığı görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirten Fidan, "Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadesini kullandı.