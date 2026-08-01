https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/trump-iranla-olan-anlasmazligin-ne-kadar-surecegini-tahmin-etmek-zor-1107700627.html
Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor
Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir takvim veremeyeceğini belirterek, sürecin öngörülmesinin zor... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T02:45+0300
2026-08-01T02:45+0300
2026-08-01T02:45+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
pentagon
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119456_0:61:1158:712_1920x0_80_0_0_4170f896eb9e9144c5815d8df9d6367e.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Real America's Voice kanalına verdiği röportajda, İran ile devam eden çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin kesin bir zaman çizelgesi oluşturmanın mümkün olmadığını ifade etti.Trump, farklı krizlerin farklı koşullarda geliştiğini belirterek, şöyle söyledi:Öte yandan Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi verilerine göre, Destansı Öfke Operasyonu'nda hayatını kaybeden asker sayısı 14 olarak açıklandı. Pentagon ayrıca dört askerin de yurt dışındaki operasyonlarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abd-ve-israil-iranin-enerji-altyapisina-kapsamli-saldiri-hazirliginda-1107700494.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107119456_65:0:1094:772_1920x0_80_0_0_cc5eab7d39f59b046c4d5fd39b2678e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, pentagon, i̇srail
abd, donald trump, i̇ran, pentagon, i̇srail
Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir takvim veremeyeceğini belirterek, sürecin öngörülmesinin zor olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Real America's Voice kanalına verdiği röportajda, İran ile devam eden çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin kesin bir zaman çizelgesi oluşturmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Trump, farklı krizlerin farklı koşullarda geliştiğini belirterek, şöyle söyledi:
Bu her zaman zordur. Venezuela meselesini bir günden kısa sürede çözdük. Hiç kimseyi kaybetmedik. İran'da ise, nasıl tanımlandığına bağlı olarak, 16 ila 18 kişi kaybettik.
Öte yandan Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi verilerine göre, Destansı Öfke Operasyonu'nda hayatını kaybeden asker sayısı 14 olarak açıklandı. Pentagon ayrıca dört askerin de yurt dışındaki operasyonlarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.