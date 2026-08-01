https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/trump-iranla-olan-anlasmazligin-ne-kadar-surecegini-tahmin-etmek-zor-1107700627.html

Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor

Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir takvim veremeyeceğini belirterek, sürecin öngörülmesinin zor... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T02:45+0300

2026-08-01T02:45+0300

2026-08-01T02:45+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

pentagon

i̇srail

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ABD Başkanı Donald Trump, Real America's Voice kanalına verdiği röportajda, İran ile devam eden çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin kesin bir zaman çizelgesi oluşturmanın mümkün olmadığını ifade etti.Trump, farklı krizlerin farklı koşullarda geliştiğini belirterek, şöyle söyledi:Öte yandan Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi verilerine göre, Destansı Öfke Operasyonu'nda hayatını kaybeden asker sayısı 14 olarak açıklandı. Pentagon ayrıca dört askerin de yurt dışındaki operasyonlarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abd-ve-israil-iranin-enerji-altyapisina-kapsamli-saldiri-hazirliginda-1107700494.html

i̇ran

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