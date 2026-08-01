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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/trump-iranla-olan-anlasmazligin-ne-kadar-surecegini-tahmin-etmek-zor-1107700627.html
Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor
Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir takvim veremeyeceğini belirterek, sürecin öngörülmesinin zor... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T02:45+0300
2026-08-01T02:45+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
pentagon
i̇srail
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ABD Başkanı Donald Trump, Real America's Voice kanalına verdiği röportajda, İran ile devam eden çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin kesin bir zaman çizelgesi oluşturmanın mümkün olmadığını ifade etti.Trump, farklı krizlerin farklı koşullarda geliştiğini belirterek, şöyle söyledi:Öte yandan Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi verilerine göre, Destansı Öfke Operasyonu'nda hayatını kaybeden asker sayısı 14 olarak açıklandı. Pentagon ayrıca dört askerin de yurt dışındaki operasyonlarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abd-ve-israil-iranin-enerji-altyapisina-kapsamli-saldiri-hazirliginda-1107700494.html
i̇ran
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abd, donald trump, i̇ran, pentagon, i̇srail
abd, donald trump, i̇ran, pentagon, i̇srail

Trump: İran'la olan anlaşmazlığın ne kadar süreceğini tahmin etmek zor

02:45 01.08.2026
© Dilara İrem SancarDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© Dilara İrem Sancar
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir takvim veremeyeceğini belirterek, sürecin öngörülmesinin zor olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Real America's Voice kanalına verdiği röportajda, İran ile devam eden çatışmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin kesin bir zaman çizelgesi oluşturmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Trump, farklı krizlerin farklı koşullarda geliştiğini belirterek, şöyle söyledi:
Bu her zaman zordur. Venezuela meselesini bir günden kısa sürede çözdük. Hiç kimseyi kaybetmedik. İran'da ise, nasıl tanımlandığına bağlı olarak, 16 ila 18 kişi kaybettik.
Öte yandan Pentagon'un Savunma Kayıp Analiz Sistemi verilerine göre, Destansı Öfke Operasyonu'nda hayatını kaybeden asker sayısı 14 olarak açıklandı. Pentagon ayrıca dört askerin de yurt dışındaki operasyonlarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
'ABD ve İsrail, İran'ın enerji altyapısına kapsamlı saldırı hazırlığında'
01:55
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