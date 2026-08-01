https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/abd-ve-israil-iranin-enerji-altyapisina-kapsamli-saldiri-hazirliginda-1107700494.html

'ABD ve İsrail, İran'ın enerji altyapısına kapsamlı saldırı hazırlığında'

'ABD ve İsrail, İran'ın enerji altyapısına kapsamlı saldırı hazırlığında'

Sputnik Türkiye

ABD medyası, hafta sonu İran'ın enerji altyapısını hedef alan şimdiye kadarki en geniş çaplı bombardımanlardan birini değerlendirildiğini öne sürüdü. 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T01:55+0300

2026-08-01T01:55+0300

2026-08-01T01:55+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

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i̇srail

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ABD merkezli CBS News, ismi açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik şimdiye kadarki en ağır saldırılardan birini planladığını öne sürdü.Habere göre hazırlıkları sürdüğü belirtilen operasyonun hedefinde enerji üretim ve işleme tesisleri bulunuyor. Kaynaklar, İsrail'in planlama sürecinden haberdar olduğunu ve ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyona ilişkin son onayı henüz vermediğini ifade etti.'Elektrik sanralleri, rafineriler ve diğer kritik enerji tesisleri hedefler arasında'İddialara göre konu, Camp David'de yapılan kabine toplantısında da masaya yatırıldı. Toplantıda bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin olası saldırıya güçlü itirazlarda bulunduğu, buna rağmen askeri seçeneklerin değerlendirilmeye devam edildiği belirtildi. Olası hedefler arasında elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kritik enerji tesislerinin yer aldığı ileri sürüldü.'Senaryolar arasında kara ikmal hatları var'Haberde görüşlerine yer verilen İsrailli bir yetkili, Başbakan BEnyamin Netanyahu'nun bu hafta Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'a yönelik üç farklı askeri senaryoyu gündeme getirdiğini iddia etti. Bu senaryolardan birinin kara ikmal hatlarını hedef alan operasyonlar olduğu öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/sputnik-analizi-washingtondan-tahrana-ilk-adimi-sen-at-ultimatomu-1107691617.html

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