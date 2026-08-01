https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/tahkim-kurulundan-mert-hakan-yandas-karari-1107705330.html
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T12:55+0300
2026-08-01T12:55+0300
2026-08-01T12:55+0300
spor
mert hakan yandaş
tahkim kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
adanaspor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş hakkında verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını değerlendirdi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, bahis eylemi gerekçesiyle verilen cezayı 6 aya düşürdü.Bonke Innocent'ın doping cezası onandıTahkim Kurulu, son olarak Adanaspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent hakkında doping gerekçesiyle verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasını ise onadı.Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştıMert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık'ta tutuklanmıştı.Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Yandaş, daha sonra tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/dunyanin-en-istilaci-100-canli-turu-arasinda-istanbuldaki-populasyonu-artiyor-1107704411.html
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mert hakan yandaş, tahkim kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), adanaspor
mert hakan yandaş, tahkim kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), adanaspor
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş hakkında verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını değerlendirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, bahis eylemi gerekçesiyle verilen cezayı 6 aya düşürdü.
Bonke Innocent'ın doping cezası onandı
Tahkim Kurulu, son olarak Adanaspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent hakkında doping gerekçesiyle verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasını ise onadı.
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı
Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Yandaş, daha sonra tahliye edilmişti.