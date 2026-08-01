https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/tahkim-kurulundan-mert-hakan-yandas-karari-1107705330.html

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T12:55+0300

2026-08-01T12:55+0300

2026-08-01T12:55+0300

spor

mert hakan yandaş

tahkim kurulu

türkiye futbol federasyonu (tff)

adanaspor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş hakkında verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını değerlendirdi.Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, bahis eylemi gerekçesiyle verilen cezayı 6 aya düşürdü.Bonke Innocent'ın doping cezası onandıTahkim Kurulu, son olarak Adanaspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent hakkında doping gerekçesiyle verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasını ise onadı.Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştıMert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında geçen yıl 9 Aralık'ta tutuklanmıştı.Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Yandaş, daha sonra tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/dunyanin-en-istilaci-100-canli-turu-arasinda-istanbuldaki-populasyonu-artiyor-1107704411.html

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mert hakan yandaş, tahkim kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), adanaspor