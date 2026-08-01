https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/dunyanin-en-istilaci-100-canli-turu-arasinda-istanbuldaki-populasyonu-artiyor-1107704411.html

Dünyanın en istilacı 100 canlı türü arasında: İstanbul'daki popülasyonu artıyor

Dünyanın en istilacı 100 canlı türü arasında: İstanbul'daki popülasyonu artıyor

Sputnik Türkiye

Dünyanın en istilacı 100 canlı türü arasında gösterilen Hint maynası (çiğdeci), İstanbul'da hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, şehir yaşamına kolay uyum... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T11:16+0300

2026-08-01T11:16+0300

2026-08-01T11:16+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kuş

gülhane parkı

pakistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107704579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78e8d84988d9ee19c8782de66b470c1a.jpg

Ana vatanı Hindistan, Pakistan ve Güney Asya'nın bazı bölgeleri olan Hint maynası (çiğdeci), son yıllarda İstanbul'da yaşam alanını genişletiyor.Sığırcıkgiller familyasına ait olan, kahverengi tüyleri, sarı bacakları ve göz çevresindeki sarı deriyle dikkat çeken kuş türü; zekâsı, taklit yeteneği ve şehir yaşamına kolay uyum sağlamasıyla biliniyor.'Popülasyonu artmaya devam edecek'İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, türün hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarla beslenebilmesi sayesinde kent yaşamına kolay uyum sağladığını söyledi.Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren görülmeye başlanan türün, büyük ölçüde kafeste beslenirken doğaya kaçan veya bırakılan bireyler sayesinde yaygınlaştığını belirten Bacak, insanların bıraktığı gıda atıkları sürdükçe popülasyonun artacağını ifade etti.İstanbul'un birçok noktasında görülüyorDr. Bacak, Hint maynasını ilk kez 2000'li yılların başında Kartal Devlet Hastanesi çevresinde küçük gruplar halinde gözlemlediğini belirtti.Son 7-8 yılda ise özellikle Gülhane Parkı, Yıldız Parkı, Emirgan Korusu ve Marmara Üniversitesi Maltepe Kampüsü başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında yaygın şekilde görülmeye başladığını kaydetti.Yerli kuş türleri için tehdit oluşturuyorUzmanlara göre Hint maynası, yalnızca geniş beslenme alışkanlığıyla değil, diğer kuş türleriyle girdiği rekabet nedeniyle de risk oluşturuyor.Dr. Bacak, türün özellikle serçeler, sığırcıklar ve kovuklarda yuva yapan diğer kuşların yuvalarını ele geçirebildiğini, hatta bazı kayıtların yumurtalarını yediğini gösterdiğini belirtti.Bacak, şehirleşmenin de etkisiyle azalan serçe popülasyonunda, kedilerin yanı sıra Hint maynasının da etkili olabileceğini ifade etti.Dünyanın en istilacı 100 canlı türü arasındaDr. Ergün Bacak, Hint maynasının, uluslararası ölçekte dünyanın en istilacı 100 canlı türü arasında yer aldığına dikkat çekti.Kartal çevresi ile Gülhane Parkı'nda artık yüzlerce bireyden oluşan popülasyonların bulunduğunu belirten Bacak, türün uygun beslenme ve yuvalama alanları buldukça kent genelinde yayılmayı sürdürdüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/ogrenci-affinda-tarihi-duzenleme-4-milyon-kisiye-universiteye-donus-yolu-acildi-1107701523.html

türki̇ye

i̇stanbul

gülhane parkı

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, kuş, gülhane parkı, pakistan