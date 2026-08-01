Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusyada-temmuz-ayinda-21-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107700386.html
Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma güçleri temmuz ayında ülke toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürürken, özel... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T01:27+0300
2026-08-01T01:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
dnepropetrovsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
zaporojye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924838_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_b03fa3c75cb0a627b969d28917457a8d.jpg
Sputnik’in incelediği Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma unsurları temmuz ayında Rusya toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürdü. Bakanlığın verilerine göre en yoğun saldırıların yapıldığı 24 ve 25 Temmuz tarihlerde yaklaşık 2 bin İHA vurularak imha edildi.1-31 Temmuz tarihleri arasında 12’si Harkov bölgesi, 11’i Donetsk Halk Cumhuriyeti, 4’ü Sumi bölgesi, 3’ü Dnepropetrovsk bölgesi ve 2’si Zaporojye bölgesinde olmak üzere toplam 32 yerleşim yeri Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html
rusya
ukrayna
dnepropetrovsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924838_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_eb894a2cdfce9bce4b3d47bbb5e7e17b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, dnepropetrovsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, dnepropetrovsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye

Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü

01:27 01.08.2026
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi Strela-10
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma güçleri temmuz ayında ülke toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürürken, özel askeri operasyon bölgesinde 32 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Sputnik’in incelediği Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma unsurları temmuz ayında Rusya toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürdü. Bakanlığın verilerine göre en yoğun saldırıların yapıldığı 24 ve 25 Temmuz tarihlerde yaklaşık 2 bin İHA vurularak imha edildi.
1-31 Temmuz tarihleri arasında 12’si Harkov bölgesi, 11’i Donetsk Halk Cumhuriyeti, 4’ü Sumi bölgesi, 3’ü Dnepropetrovsk bölgesi ve 2’si Zaporojye bölgesinde olmak üzere toplam 32 yerleşim yeri Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu, yeni yerleşim yerleri özgürleştirildi
Dün, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала