https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusyada-temmuz-ayinda-21-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107700386.html

Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma güçleri temmuz ayında ülke toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürürken, özel... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T01:27+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

rusya

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna

dnepropetrovsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

zaporojye

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Sputnik’in incelediği Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma unsurları temmuz ayında Rusya toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürdü. Bakanlığın verilerine göre en yoğun saldırıların yapıldığı 24 ve 25 Temmuz tarihlerde yaklaşık 2 bin İHA vurularak imha edildi.1-31 Temmuz tarihleri arasında 12’si Harkov bölgesi, 11’i Donetsk Halk Cumhuriyeti, 4’ü Sumi bölgesi, 3’ü Dnepropetrovsk bölgesi ve 2’si Zaporojye bölgesinde olmak üzere toplam 32 yerleşim yeri Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

zaporojye

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, dnepropetrovsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye