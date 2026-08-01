https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rusyada-temmuz-ayinda-21-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1107700386.html
Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma güçleri temmuz ayında ülke toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürürken, özel... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T01:27+0300
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rus silahlı kuvvetleri
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
dnepropetrovsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
zaporojye
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Sputnik’in incelediği Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma unsurları temmuz ayında Rusya toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürdü. Bakanlığın verilerine göre en yoğun saldırıların yapıldığı 24 ve 25 Temmuz tarihlerde yaklaşık 2 bin İHA vurularak imha edildi.1-31 Temmuz tarihleri arasında 12’si Harkov bölgesi, 11’i Donetsk Halk Cumhuriyeti, 4’ü Sumi bölgesi, 3’ü Dnepropetrovsk bölgesi ve 2’si Zaporojye bölgesinde olmak üzere toplam 32 yerleşim yeri Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-yeni-yerlesim-yerleri-ozgurlestirildi-1107683928.html
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dnepropetrovsk
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, dnepropetrovsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, dnepropetrovsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye
Rusya’da temmuz ayında 21 binden fazla Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma güçleri temmuz ayında ülke toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürürken, özel askeri operasyon bölgesinde 32 yerleşim yeri Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Sputnik’in incelediği Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus hava savunma unsurları temmuz ayında Rusya toprakları üzerinde en az 21 bin 760 Ukrayna İHA’sını düşürdü. Bakanlığın verilerine göre en yoğun saldırıların yapıldığı 24 ve 25 Temmuz tarihlerde yaklaşık 2 bin İHA vurularak imha edildi.
1-31 Temmuz tarihleri arasında 12’si Harkov bölgesi, 11’i Donetsk Halk Cumhuriyeti, 4’ü Sumi bölgesi, 3’ü Dnepropetrovsk bölgesi ve 2’si Zaporojye bölgesinde olmak üzere toplam 32 yerleşim yeri Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti.