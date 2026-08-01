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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rus-ordusu-kievdeki-askeri-sanayi-tesislerini-ve-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107703687.html
Rus ordusu Kiev’deki askeri sanayi tesislerini ve lojistik merkezlerini vurdu
Rus ordusu Kiev’deki askeri sanayi tesislerini ve lojistik merkezlerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Kiev ve çevresindeki askeri sanayi tesislerine ve askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlerine... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T10:55+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
kiev
rus ordusu
hava saldırısı
odessa
grom-2
balistik füze
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece saatlerinde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kiev ve bölgesinde askeri sanayi tesislerine ve askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlerine geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi.Saldırıda ayrıca balistik füzeler de kullanıldı.Açıklamada, söz konusu tesislerin füze silahları, İHA, radar istasyonları ve elektronik harp sistemlerinin üretimi, depolanması ve teslimatı için kullanıldığı ifade edildi.Bakanlık, hedef alınan işletmelerin ayrıntılı listesini de paylaştı:Buna göre, Kiev’de:▪️ Neptun, FP-7 ve Grom-2 füzeleri için parçalar üreten Radioizmeritel işletmesi;▪️ İnsansız hava araçları (İHA) için elektronik bileşen ve parça üreten Burevestnik fabrikası;▪️ FP-5 Flamingo füzeleri için parça ve savaş başlığı üreten Kiev-111 işletmesi;▪️ Lima elektronik harp sistemleri için parça üreten ve depolayan Kiev-25 işletmesi.▪️ İHA önleyicilerinin üretildiği ve depolandığı Kiev-21 işletmesi vuruldu.Kiev bölgesinde ise İHA parçalarının üretildiği ve depolandığı Vişnyovoye lojistik merkezi vuruldu.Ayrıca Odessa’nın güneyinde denizde askeri kargo taşıyan iki kuru yük gemisi vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-cernomorsk-limanlari-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemiler-vuruldu-1107468438.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, rus ordusu, hava saldırısı, odessa, grom-2, balistik füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha
rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev, rus ordusu, hava saldırısı, odessa, grom-2, balistik füze, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha

Rus ordusu Kiev’deki askeri sanayi tesislerini ve lojistik merkezlerini vurdu

10:55 01.08.2026 (güncellendi: 10:58 01.08.2026)
© REUTERS / Gleb GaranichKiev'de vurulan bir işletmede çıkan yangın
Kiev'de vurulan bir işletmede çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Kiev ve çevresindeki askeri sanayi tesislerine ve askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlerine geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece saatlerinde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kiev ve bölgesinde askeri sanayi tesislerine ve askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlerine geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda ayrıca balistik füzeler de kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu tesislerin füze silahları, İHA, radar istasyonları ve elektronik harp sistemlerinin üretimi, depolanması ve teslimatı için kullanıldığı ifade edildi.
Bakanlık, hedef alınan işletmelerin ayrıntılı listesini de paylaştı:
Buna göre, Kiev’de:

▪️ Neptun, FP-7 ve Grom-2 füzeleri için parçalar üreten Radioizmeritel işletmesi;

▪️ İnsansız hava araçları (İHA) için elektronik bileşen ve parça üreten Burevestnik fabrikası;

▪️ FP-5 Flamingo füzeleri için parça ve savaş başlığı üreten Kiev-111 işletmesi;

▪️ Lima elektronik harp sistemleri için parça üreten ve depolayan Kiev-25 işletmesi.

▪️ İHA önleyicilerinin üretildiği ve depolandığı Kiev-21 işletmesi vuruldu.
Kiev bölgesinde ise İHA parçalarının üretildiği ve depolandığı Vişnyovoye lojistik merkezi vuruldu.

Ayrıca Odessa’nın güneyinde denizde askeri kargo taşıyan iki kuru yük gemisi vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Çernomorsk limanları ile askeri yük taşıyan gemiler vuruldu
22 Temmuz, 18:35
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