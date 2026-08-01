https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rus-ordusu-kievdeki-askeri-sanayi-tesislerini-ve-lojistik-merkezlerini-vurdu-1107703687.html

Rus ordusu Kiev’deki askeri sanayi tesislerini ve lojistik merkezlerini vurdu

Rus ordusu Kiev’deki askeri sanayi tesislerini ve lojistik merkezlerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Kiev ve çevresindeki askeri sanayi tesislerine ve askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlerine... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T10:55+0300

2026-08-01T10:55+0300

2026-08-01T10:58+0300

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rus ordusu

hava saldırısı

odessa

grom-2

balistik füze

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu dün gece saatlerinde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Kiev ve bölgesinde askeri sanayi tesislerine ve askeri amaçlarla kullanılan lojistik merkezlerine geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi.Saldırıda ayrıca balistik füzeler de kullanıldı.Açıklamada, söz konusu tesislerin füze silahları, İHA, radar istasyonları ve elektronik harp sistemlerinin üretimi, depolanması ve teslimatı için kullanıldığı ifade edildi.Bakanlık, hedef alınan işletmelerin ayrıntılı listesini de paylaştı:Buna göre, Kiev’de:▪️ Neptun, FP-7 ve Grom-2 füzeleri için parçalar üreten Radioizmeritel işletmesi;▪️ İnsansız hava araçları (İHA) için elektronik bileşen ve parça üreten Burevestnik fabrikası;▪️ FP-5 Flamingo füzeleri için parça ve savaş başlığı üreten Kiev-111 işletmesi;▪️ Lima elektronik harp sistemleri için parça üreten ve depolayan Kiev-25 işletmesi.▪️ İHA önleyicilerinin üretildiği ve depolandığı Kiev-21 işletmesi vuruldu.Kiev bölgesinde ise İHA parçalarının üretildiği ve depolandığı Vişnyovoye lojistik merkezi vuruldu.Ayrıca Odessa’nın güneyinde denizde askeri kargo taşıyan iki kuru yük gemisi vuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-cernomorsk-limanlari-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemiler-vuruldu-1107468438.html

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