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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-cernomorsk-limanlari-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemiler-vuruldu-1107468438.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Çernomorsk limanları ile askeri yük taşıyan gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Çernomorsk limanları ile askeri yük taşıyan gemiler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik amaçlı kullandığı deniz araçlarına yönelik bir dizi saldırı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T18:35+0300
2026-07-22T18:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
odessa
çernomorsk
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuru yük gemisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda Odessa ve Çernomorsk limanlarındaki askeri amaçlı kargo ve altyapı tesisleri hedef alındı. Odessa Limanı’nda askeri kargoların boşaltılması ve depolanmasında kullanılan altyapı unsurları vurulurken; denizde seyir halinde olan ve Ukrayna ordusu için yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisi ile bir dökme yük gemisi imha edildi.Çernomorsk Limanı’nda ise askeri kargoların boşaltılması sırasında bir geminin ve bu yüklerin aktarıldığı lojistik merkezin altyapısının hedef alındığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, Odessa'da ve kentten yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, cepheye sevk edilmek üzere bekletilen insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu üç deponun da saldırılar sonucunda imha edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-amacli-gemi-ve-tesisler-vuruldu-1107439146.html
odessa
çernomorsk
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rusya savunma bakanlığı, odessa, çernomorsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
rusya savunma bakanlığı, odessa, çernomorsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Çernomorsk limanları ile askeri yük taşıyan gemiler vuruldu

18:35 22.07.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik amaçlı kullandığı deniz araçlarına yönelik bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda Odessa ve Çernomorsk limanlarındaki askeri amaçlı kargo ve altyapı tesisleri hedef alındı. Odessa Limanı’nda askeri kargoların boşaltılması ve depolanmasında kullanılan altyapı unsurları vurulurken; denizde seyir halinde olan ve Ukrayna ordusu için yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisi ile bir dökme yük gemisi imha edildi.
Çernomorsk Limanı’nda ise askeri kargoların boşaltılması sırasında bir geminin ve bu yüklerin aktarıldığı lojistik merkezin altyapısının hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa'da ve kentten yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, cepheye sevk edilmek üzere bekletilen insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu üç deponun da saldırılar sonucunda imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri amaçlı gemi ve tesisler vuruldu
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