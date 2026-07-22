https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-cernomorsk-limanlari-ile-askeri-yuk-tasiyan-gemiler-vuruldu-1107468438.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Çernomorsk limanları ile askeri yük taşıyan gemiler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Çernomorsk limanları ile askeri yük taşıyan gemiler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın liman altyapısına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik amaçlı kullandığı deniz araçlarına yönelik bir dizi saldırı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T18:35+0300

2026-07-22T18:35+0300

2026-07-22T18:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

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çernomorsk

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda Odessa ve Çernomorsk limanlarındaki askeri amaçlı kargo ve altyapı tesisleri hedef alındı. Odessa Limanı’nda askeri kargoların boşaltılması ve depolanmasında kullanılan altyapı unsurları vurulurken; denizde seyir halinde olan ve Ukrayna ordusu için yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisi ile bir dökme yük gemisi imha edildi.Çernomorsk Limanı’nda ise askeri kargoların boşaltılması sırasında bir geminin ve bu yüklerin aktarıldığı lojistik merkezin altyapısının hedef alındığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, Odessa'da ve kentten yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, cepheye sevk edilmek üzere bekletilen insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu üç deponun da saldırılar sonucunda imha edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-amacli-gemi-ve-tesisler-vuruldu-1107439146.html

odessa

çernomorsk

ukrayna

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rusya savunma bakanlığı, odessa, çernomorsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı