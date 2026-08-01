https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/rubio-ukraynada-catismayi-sona-erdirmenin-yollarini-arayacagiz-1107712984.html
Rubio: Ukrayna'da çatışmayı sona erdirmenin yollarını arayacağız
Rubio: Ukrayna'da çatışmayı sona erdirmenin yollarını arayacağız
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın önümüzdeki haftalarda Ukrayna krizinin çözümüne yeni bir ivme kazandırma ve müzakereleri yeniden başlatma... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T17:00+0300
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Fox News televizyonuna demeç veren Rubio, Washington’ın taraflar arasındaki müzakereleri canlandırma ve çatışmaya son verme olasılığını yakın zamanda test edeceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Haziran’da yaptığı açıklamada, İran meselesindeki sıcak evrenin tamamlanmasının ardından Moskova’nın ABD ile Ukrayna konusunda diyaloğu sürdürmeyi beklediğini ifade etmişti. Putin, Rusya’nın Ağustos 2025'te Anchorage’ta gündeme gelen tüm başlıklar ve detaylar üzerinden müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova’nın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne açık olduğunu ancak "özel askeri operasyonu" sürdürmek için de yeterli imkan ve kabiliyete sahip olduklarının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-abd-ukraynanin-patriot-fuzeleri-uretmesine-onay-vermedi-1107697633.html
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marco rubio, abd, rusya, ukrayna, washington, ukrayna krizi, müzakere, fox news, vladimir putin, kremlin
marco rubio, abd, rusya, ukrayna, washington, ukrayna krizi, müzakere, fox news, vladimir putin, kremlin
Rubio: Ukrayna'da çatışmayı sona erdirmenin yollarını arayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın önümüzdeki haftalarda Ukrayna krizinin çözümüne yeni bir ivme kazandırma ve müzakereleri yeniden başlatma ihtimalini değerlendireceğini belirtti.
Fox News televizyonuna demeç veren Rubio, Washington’ın taraflar arasındaki müzakereleri canlandırma ve çatışmaya son verme olasılığını yakın zamanda test edeceğini söyledi.
Önümüzdeki birkaç hafta içinde, iki taraf arasındaki müzakereleri yeniden başlatıp başlatamayacağımızı ve bu çatışmaya son verip veremeyeceğimizi anlamaya yönelik bazı girişimler göreceksiniz. Aynı zamanda her iki tarafın da oldukça katı ‘kırmızı çizgileri’ olduğunun farkındayız.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Haziran’da yaptığı açıklamada, İran meselesindeki sıcak evrenin tamamlanmasının ardından Moskova’nın ABD ile Ukrayna konusunda diyaloğu sürdürmeyi beklediğini ifade etmişti. Putin, Rusya’nın Ağustos 2025'te Anchorage’ta gündeme gelen tüm başlıklar ve detaylar üzerinden müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Moskova’nın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne açık olduğunu ancak "özel askeri operasyonu" sürdürmek için de yeterli imkan ve kabiliyete sahip olduklarının altını çizmişti.