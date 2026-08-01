https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/aydindaki-orman-yangini-3-gununde-ekipler-kritik-bolgede-yogunlasti-1107703292.html

Aydın'daki orman yangını 3. gününde: Ekipler kritik bölgede yoğunlaştı

Aydın'daki orman yangını 3. gününde: Ekipler kritik bölgede yoğunlaştı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayan orman yangınına müdahale üçüncü gününde aralıksız sürüyor. Yangın nedeniyle 5 ev zarar görürken, 30 ev tedbir... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T09:34+0300

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2026-08-01T09:34+0300

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Aydın'ın Çine ilçesi Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan orman yangını, üçüncü gününde de kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gece boyunca bölgede görev yapan ekipler, günün aydınlanmasıyla birlikte çevre illerden sevk edilen takviye ekiplerin de katılımıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.Müdahale kritik tepe noktasında yoğunlaştırıldıYangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale sürerken, ekipler alevlerin etkili olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.Bölgede söndürme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.5 ev zarar gördü, 30 ev tahliye edildi30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında, Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.Ayrıca, 4 mahallede bulunan hayvanlar güvenlik amacıyla Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürüldü.Susurluk'ta da yangınla mücadele sürüyorÖte yandan Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına da Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının rüzgarın etkisiyle Kepsut ilçesi istikametine doğru ilerlediğini belirterek, yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.Vali Ustaoğlu: İhmali olanlar adalet önünde hesabını verecekGömeç'teki yangının kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu, "İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/balikesir-gomec-orman-yangininda-2-tutuklama-yanginin-cikis-sebebi-belli-oldu-1107681840.html

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