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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/aydindaki-orman-yangini-3-gununde-ekipler-kritik-bolgede-yogunlasti-1107703292.html
Aydın'daki orman yangını 3. gününde: Ekipler kritik bölgede yoğunlaştı
Aydın'daki orman yangını 3. gününde: Ekipler kritik bölgede yoğunlaştı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayan orman yangınına müdahale üçüncü gününde aralıksız sürüyor. Yangın nedeniyle 5 ev zarar görürken, 30 ev tedbir... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-01T09:34+0300
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Aydın'ın Çine ilçesi Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan orman yangını, üçüncü gününde de kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Gece boyunca bölgede görev yapan ekipler, günün aydınlanmasıyla birlikte çevre illerden sevk edilen takviye ekiplerin de katılımıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.Müdahale kritik tepe noktasında yoğunlaştırıldıYangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale sürerken, ekipler alevlerin etkili olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.Bölgede söndürme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.5 ev zarar gördü, 30 ev tahliye edildi30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında, Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.Ayrıca, 4 mahallede bulunan hayvanlar güvenlik amacıyla Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürüldü.Susurluk'ta da yangınla mücadele sürüyorÖte yandan Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına da Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının rüzgarın etkisiyle Kepsut ilçesi istikametine doğru ilerlediğini belirterek, yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.Vali Ustaoğlu: İhmali olanlar adalet önünde hesabını verecekGömeç'teki yangının kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu, "İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/balikesir-gomec-orman-yangininda-2-tutuklama-yanginin-cikis-sebebi-belli-oldu-1107681840.html
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aydın, çine, i̇smail ustaoğlu
aydın, çine, i̇smail ustaoğlu

Aydın'daki orman yangını 3. gününde: Ekipler kritik bölgede yoğunlaştı

09:34 01.08.2026
© AA / Mahmut Serdar AlakuşAydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayan orman yangınına müdahale üçüncü gününde aralıksız sürüyor. Yangın nedeniyle 5 ev zarar görürken, 30 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahaleyi artırdı.
Aydın'ın Çine ilçesi Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan orman yangını, üçüncü gününde de kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gece boyunca bölgede görev yapan ekipler, günün aydınlanmasıyla birlikte çevre illerden sevk edilen takviye ekiplerin de katılımıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Müdahale kritik tepe noktasında yoğunlaştırıldı

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale sürerken, ekipler alevlerin etkili olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bölgede söndürme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

5 ev zarar gördü, 30 ev tahliye edildi

30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında, Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ayrıca, 4 mahallede bulunan hayvanlar güvenlik amacıyla Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürüldü.

Susurluk'ta da yangınla mücadele sürüyor

Öte yandan Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına da Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bölgeyi ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının rüzgarın etkisiyle Kepsut ilçesi istikametine doğru ilerlediğini belirterek, yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Vali Ustaoğlu: İhmali olanlar adalet önünde hesabını verecek

Gömeç'teki yangının kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını hatırlatan Vali İsmail Ustaoğlu, "İşte bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
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