https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/meteorolojiden-kritik-uyari-marmarada-kuvvetli-ruzgar-karadenizde-saganak-alarmi-1107701034.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de sağanak alarmı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de sağanak alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi'nde... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T09:10+0300

2026-08-01T09:10+0300

2026-08-01T08:11+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken, kuzeydoğu kesimlerinde yağış görülecek.Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji, günün en önemli uyarısını Marmara Bölgesi için yaptı.Bölge genelinde kuzeydoğudan saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyorMeteoroloji'nin değerlendirmesine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek ve önemli bir sıcaklık değişimi yaşanmayacak.Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:Ege'de ise İzmir 37°C, Denizli 38°C, Muğla 35°C olarak ölçülecek.Yağış beklenen iller açıklandıMeteoroloji tahminlerine göre gün içerisinde yağış beklenen başlıca iller şunlar:Diğer bölgelerde ise havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Denizlerde de fırtınamsı rüzgar bekleniyorMeteoroloji, denizlerde seyredecek vatandaşlar ve balıkçılar için de uyarıda bulundu.Özellikle Marmara Denizi ile Kuzey ve Orta Ege'de kuzeydoğulu rüzgarın 5 ila 7 kuvvetine ulaşması beklenirken, yer yer 3 metreye varan dalga yüksekliği görülebileceği belirtildi.Karadeniz'de ise Doğu Karadeniz açıklarında yağış anında görüş mesafesinin düşebileceği ifade edildi.

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