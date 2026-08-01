https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/meteorolojiden-kritik-uyari-marmarada-kuvvetli-ruzgar-karadenizde-saganak-alarmi-1107701034.html
Meteoroloji'den kritik uyarı: Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de sağanak alarmı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de sağanak alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi'nde... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T09:10+0300
2026-08-01T09:10+0300
2026-08-01T08:11+0300
yaşam
doğu karadeniz
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artvin
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken, kuzeydoğu kesimlerinde yağış görülecek.Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji, günün en önemli uyarısını Marmara Bölgesi için yaptı.Bölge genelinde kuzeydoğudan saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyorMeteoroloji'nin değerlendirmesine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek ve önemli bir sıcaklık değişimi yaşanmayacak.Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:Ege'de ise İzmir 37°C, Denizli 38°C, Muğla 35°C olarak ölçülecek.Yağış beklenen iller açıklandıMeteoroloji tahminlerine göre gün içerisinde yağış beklenen başlıca iller şunlar:Diğer bölgelerde ise havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Denizlerde de fırtınamsı rüzgar bekleniyorMeteoroloji, denizlerde seyredecek vatandaşlar ve balıkçılar için de uyarıda bulundu.Özellikle Marmara Denizi ile Kuzey ve Orta Ege'de kuzeydoğulu rüzgarın 5 ila 7 kuvvetine ulaşması beklenirken, yer yer 3 metreye varan dalga yüksekliği görülebileceği belirtildi.Karadeniz'de ise Doğu Karadeniz açıklarında yağış anında görüş mesafesinin düşebileceği ifade edildi.
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doğu karadeniz, ordu, artvin, meteoroloji, sabah, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
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Meteoroloji'den kritik uyarı: Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'de sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken, kuzeydoğu kesimlerinde yağış görülecek.
Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları
, Ordu
, Artvin
, Kars
ve Ardahan
çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri
, Iğdır'ın güneyi
ve Ağrı'nın doğusunda
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
bekleniyor.
Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji
, günün en önemli uyarısını Marmara Bölgesi
için yaptı.
Bölge genelinde kuzeydoğudan saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek ve önemli bir sıcaklık değişimi yaşanmayacak.
Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu'da
bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ege'de
ise İzmir 37°C
, Denizli 38°C
, Muğla 35°C
olarak ölçülecek.
Yağış beklenen iller açıklandı
Meteoroloji tahminlerine göre gün içerisinde yağış beklenen başlıca iller şunlar:
Rize: Sabah
ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon:
Öğle saatlerinde yerel sağanak
Ordu:
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Artvin:
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kars:
Öğle saatlerinde yerel sağanak
Samsun'un iç kesimleri:
Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak
Diğer bölgelerde ise havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Denizlerde de fırtınamsı rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, denizlerde seyredecek vatandaşlar ve balıkçılar için de uyarıda bulundu.
Özellikle Marmara Denizi
ile Kuzey ve Orta Ege'de
kuzeydoğulu rüzgarın 5 ila 7 kuvvetine
ulaşması beklenirken, yer yer 3 metreye varan dalga yüksekliği
görülebileceği belirtildi.
Karadeniz'de ise Doğu Karadeniz açıklarında yağış anında görüş mesafesinin düşebileceği ifade edildi.